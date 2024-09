Zoho lance une version de Zoho Analytics enrichit en IA et hautement extensible, démocratisant ainsi la BI en libre-service pour toute personne ou entreprise

Zoho Corporation, une entreprise technologique internationale de premier plan, annonce une nouvelle version de Zoho Analytics, sa plateforme de veille stratégique (BI) et d’analytique en libre-service. Parmi plus d’une centaine d’améliorations, Zoho Analytics s’enrichit de nouvelles et puissantes capacités d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) qui permettent d’établir des diagnostics éclairés, de réaliser des analyses prédictives, ainsi que de générer automatiquement des rapports et des tableaux de bord. Entre autres nouveautés figurent un studio de création de modèles de ML personnalisés, une intégration fluide avec Open AI et des extensions à des plateformes de BI tierces. La nouvelle version de Zoho Analytics gagne en puissance, en intelligence et en flexibilité pour répondre aux exigences d’un plus large éventail d’entreprises et d’utilisateurs que ses concurrents.



« Comme Zoho, notre entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, en concevant des piscines et des spas toutes saisons qui répondent aux enjeux du changement climatique, aux coûts et aux préoccupations technologiques de nos clients, déclare Philip Edey, Business Analyst chez Arctic Spas, un leader mondial dans les innovations de pointe, adaptées à toutes les conditions météorologiques. Zoho Analytics a joué un rôle crucial dans l'entreprise, en nous aidant à planifier stratégiquement et à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Les outils de préparation des données de la plateforme garantissent que notre stratégie est guidée par des données précises et exploitables, qu'Ask Zia et d'autres capacités d'IA peuvent analyser rapidement. À partir de là, les analyses prédictives de la plateforme nous permettent de prévoir avec précision les tendances futures, tandis que la nouvelle fonction de cartographie multicouche nous donne la possibilité de visualiser nos données géographiques à plusieurs niveaux. Qu'il s'agisse de régions de vente ou de données démographiques sur les clients, nous pouvons désormais explorer des cartes détaillées pour découvrir des tendances et des informations qui nous aideront à prendre des décisions stratégiques. Le développement d'une nouvelle gamme de spas est une entreprise de grande envergure qui comporte des risques considérables, mais Zoho Analytics nous permet d'innover et d'être les premiers sur le marché avec beaucoup de confiance et de succès. »



« Zoho Analytics a été lancée en 2009 sous le nom de Zoho Reports, bien avant que la technologie ne rattrape la vision de notre entreprise en matière de veille stratégique, ajoute Sridhar Iyengar, directeur général de Zoho Europe. Depuis, nous avons considérablement investi en faveur de l’automatisation, du développement no-code/low-code, de l’intégration de tierces parties, de l’apprentissage automatique et de Zia, notre moteur d’intelligence artificielle interne. La dernière version de Zoho Analytics est l’une de nos premières solutions à bénéficier de chacun de ces investissements réalisés au fil des décennies avec à la clé une plateforme démocratisée suffisamment puissante, intelligente, flexible, et simple à utiliser. »



Les améliorations apportées à la dernière version de Zoho Analytics couvrent quatre domaines clés : Data Management ; IA ; Data Science et Machine Learning ; et l’Extensibilité. Voici les principaux points forts de la plateforme dans ces quatre catégories.



Hub de gestion des données



Zoho Analytics élargit ses capacités de gestion des données, ce qui permet de prendre des décisions plus précises et applicables et d'obtenir des informations plus approfondies pour accélérer la réussite de l'entreprise. Les principales améliorations intégrées à Zoho Analytics dans le domaine de la gestion des données sont les suivantes :



Zoho Analytics ajoute Stream Analytics et 25 autres nouveaux connecteurs de données ont été ajoutés à son portefeuille de plus de 500 connecteurs. Désormais, les entreprises peuvent accéder à un référentiel central de données provenant d'un grand nombre de bases de données pour une analyse plus précise et plus efficace ;

Au sein de Zoho Analytics, les utilisateurs professionnels peuvent désormais créer et gérer des pipelines de données ETL complexes en s'assurant que les données soient correctement extraites, transformées et déposées en prenant les mesures suivantes :

Création de pipelines de données de bout en bout à l’aide de l’outil de création visuelle (visual builder) de Zoho Analytics,

Réalisation de transformations personnalisées et de modèles ML à l’aide du studio de développement de code Python de la plateforme,

Transformation des données grâce à des fonctionnalités de traitement du langage naturel (NLP) avec Ask Zia, le copilote IA de Zoho,

Accès à un système de suivi automatique des versions (versioning) et un nouvel environnement de sandbox,

Orchestration des pipelines de données à l’aide de Zoho Flow ;

La nouvelle couche de métriques unifiées de Zoho Analytics permet aux utilisateurs de définir, normaliser, surveiller, de cataloguer et contrôler l’accès à toutes les métriques métier à partir d’une seule interface. La plateforme permet également de fonctionner en mode « BI sans interface » (Headless BI), de sorte que les applications de données peuvent utiliser les mêmes métriques en temps réel pour fournir des informations cohérentes et fiables.

L’IA générative au service de la veille stratégique



Zoho Analytics introduit des fonctions d’IA générative dans la plateforme de veille stratégique (BI) afin d’accélérer l’adoption d’insights pour un large éventail de profils d’utilisateurs (personas). Les améliorations suivantes, assistées par l’IA, apportent à la plateforme des informations et des moyens d’action à la fois plus efficaces, plus contextuels, plus accessibles et plus intelligents :



Analyse diagnostique : Zia Insights, le moteur d’analyses automatisées alimenté par l’IA de Zoho, fournit désormais des analyses diagnostiques contextuelles, intégrant ainsi l’intelligence décisionnelle à la plateforme ;

Ask Zia, l’assistant conversationnel multilingue fondée sur l’IA de Zoho, qui comprend désormais l’espagnol et le français, a été améliorée pour permettre aux utilisateurs de déclencher des actions et de créer des modèles de données personnalisés en trois langues. Les utilisateurs peuvent à présent converser avec Ask Zia dans différents canaux de messagerie instantanée (IM) tels que Microsoft Teams pour générer des informations et des actions approfondies, plus rapides et davantage contextualisées ;

Zoho Analytics a ajouté une fonction d’analyse automatique qui permet de générer automatiquement des métriques, des rapports et des tableaux de bord alimentés par l’IA ;

L’intégration fluide de Zoho Analytics à Open AI, rendue possible par la génération augmentée de récupération (Retrieval-Augmented Generation — RAG), permet d’obtenir des réponses plus pertinentes et plus précises aux requêtes. En utilisant les API Open AI avec le concept Bring Your Own Key (BYOK), les professionnels peuvent trouver des ensembles de données publiques et créer plus facilement des formules et des requêtes SQL.

Studio Data Science et Machine Learning



Zoho Analytics propose désormais le studio DSML (Data Science and Machine Learning), un outil qui permet aux utilisateurs de créer des modèles de Machine Learning personnalisés simplement et rapidement, qui peuvent par exemple analyser ou prédire le taux de désabonnement des clients. Ses fonctionnalités sont les suivantes :



AutoML, un assistant no-code, permettant aux utilisateurs de créer facilement des modèles d’apprentissage automatique personnalisés. Grâce à l’ingénierie des fonctionnalités, au réglage des hyperparamètres et à l’analyse complète des modèles, ce studio permet aux utilisateurs d’entraîner, tester, comparer, déployer et gérer leurs modèles ;

Zoho Analytics propose également Code Studio, le nouvel environnement de codage Python intégré à la plateforme, où les utilisateurs peuvent créer des modèles de ML personnalisés, mais également importer des modèles Python ou des bibliothèques externes exécutables au sein de la plateforme.

Extensibilité de la plateforme



Zoho Analytics est plus extensible, permettant aux entreprises de synchroniser et de normaliser les données stockées dans plusieurs outils et plateformes pour une analyse et une compréhension complètes. Zoho Analytics est une plateforme composable sur laquelle peut être bâtie n’importe quelle solution analytique. Voici d’autres développements clés en matière d’extensibilité :



La nouvelle fabric de BI de Zoho Analytics permet aux entreprises de consolider des données issues de plusieurs plateformes de veille stratégique telles que Power BI ou Tableau dans un portail analytique accessible et consultable sans difficulté. L’accès au portail peut être contrôlé par des autorisations très précises ;

Dans Zoho Analytics, les utilisateurs peuvent déclencher des flux de travail actionnables, y compris des actions URL et Webhook. La plateforme s’intègre en toute transparence à Zoho Flow, ce qui permet de lancer plus de 500 applications ;

Zoho Analytics est doté d’un builder de connecteurs de données no-code qui permet aux utilisateurs de réaliser des connecteurs personnalisés et d’obtenir des données à partir de n’importe quelle application personnalisée. Les partenaires peuvent également créer des connecteurs de données, puis les publier et les vendre sur la Zoho Marketplace.

La nouvelle version de Zoho Analytics comporte plus de 100 mises à jour, parmi lesquelles de nouvelles visualisations, des tableaux de bord améliorés, des contrôles d’audit et d’administration, des applications mobiles refondues, la prise en charge du mode de rédaction RTL (de la droite vers la gauche), et bien plus encore.



Prix et disponibilité



La nouvelle version de Zoho Analytics est disponible dès maintenant. Pour plus d’information sur les prix, visitez le site https://www.zoho.com/fr/analytics/pricing.html.