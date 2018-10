Lancement de la startup CITIO qui propose la première solution globale d’analyse et d’optimisation des transports publics basée sur l’IA et la data

À l’occasion du salon Autonomy, la startup française CITIO annonce le lancement de la première solution globale qui utilise data et IA pour optimiser les transports publics et repenser la ville de demain, avec l’appui de RATP DEV.



CITIO, la solution pour rendre les villes plus attractives en optimisant les déplacements

Le perfectionnement du réseau de transport urbain est un enjeu majeur du développement des villes. Partout dans le monde, les collectivités explorent des solutions intelligentes liées à la gestion du trafic et à l’offre d’infrastructures permettant une meilleure mobilité.



À l’ère du numérique, IA et data sont les carburants de cette révolution de la mobilité. Les fondateurs de CITIO capitalisent sur ces technologies pour cartographier et analyser les flux. Leur but ? repenser l’offre de transports, de façon à fluidifier le trafic et rendre les villes plus attractives en optimisant les déplacements.



Fort de l’appui du réseau mondial de RATP DEV établi dans plus de 40 pays, CITIO est la seule startup à travailler directement avec l'ensemble des données des opérateurs de transports.



Cette agréation inédite des données de validation et données d’exploitation assurent les données les plus fiables et précises du marché.



CITIO s'appuie en particulier sur ces données pour reconstituer les informations détaillées sur l'expérience des passagers, une approche plus efficace (et jusqu’à 10 fois moins couteuse) que les enquêtes traditionnelles. L’analyse des data recueillies permet ainsi de répondre aux problèmes de congestion et d'analyser différents scénarii par simulation et prédiction. Le but étant d’améliorer la qualité du service délivré et l’expérience des passagers, tout en contrôlant l’ensemble des données de suivi des performances du réseau.



« La mobilité fait sa révolution. Je suis convaincu que l’Intelligence Artificielle et Big Data vont façonner les modèles de demain et changer le visage de la ville telle que nous la connaissons aujourd’hui. Concrètement, nous pouvons désormais suivre au quotidien les lignes de bus, trains, tramways métros, pour repérer les retards récurrents d’une ligne, ou encore les pics de fréquentation et autres disfonctionnements. Nous imaginons des scénarii d’offres adaptés à la demande et analysons les comportements des usagers. Par exemple, à Casablanca nous avons pu augmenter de 10 % la capacité de pointe du réseau de tramway suite à la cartographie du réseau. La révolution est en marche et nous avons les meilleurs outils pour inventer les mobilités et la ville de demain ». déclare Guillaume Gibon, CEO de CITIO.



CITIO repense la ville de demain

Avec l’accroissement de la population dans les villes et l’émergence de la Smart City, les solutions pour développer et améliorer la mobilité urbaine se multiplient. La mobilité ne cesse de se transformer avec les véhicules électriques, l’engouement du free-floating, l’arrivée des voitures autonomes, la création de nouveaux services...



Mais comment les transports publics vont-ils s'intégrer dans le nouvel écosystème de la mobilité ? Comment vont-ils relever le défi de la transformation numérique ?



Avec la parfaite maitrise de l’intelligence artificielle et l’usage des data, CITIO est aujourd’hui le premier acteur à pouvoir apporter une réponse fiable et globale aux opérateurs de transports en commun et collectivités pour les accompagner dans leurs choix stratégiques et ainsi impacter durablement la vie dans la ville.



Optimiser les flux de transports publics dans la ville, un enjeu mondial, une réponse française



Véritable partenaire de la transformation numérique des villes, CITIO accompagne les collectivités et opérateurs de transports aux quatre coins du globe pour repenser plus largement la gestion des flux de la ville de demain.



Pour son lancement, la startup a déjà séduit plusieurs opérateurs en France et au Maghreb notamment.



Dans un contexte de concurrence globale, l’attractivité des villes dépendra autant de leur capacité à optimiser les réseaux existant tant qu’à la mise en place de nouvelles solutions durables pour l’avenir. Un avenir dont CITIO veut dessiner les contours.