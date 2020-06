Le Data Catalog de Zeenea propose maintenant des connecteurs ERP et CRM

Outre la nécessité de tirer parti d'une grande variété de nouvelles données produites en grande quantité par de nouveaux canaux, les données stratégiques de ces systèmes historiques doivent être embarquées dans toute initiative “Data Driven”.



Les défis des entreprises qui tentent d'exploiter les données des systèmes ERP/CRM pour alimenter leurs initiatives digitales.



Dans la ruée vers l'or que les entreprises poursuivent avec l'intelligence artificielle, l'Analytics et dans tout programme de transformation digitale, la compréhension et l'exploitation des données des ERP et CRM est sur le chemin critique de toute gouvernance des données.



Tout d'abord, ces systèmes disposent de modèles de bases de données volumineux, difficiles à comprendre et personnalisés. Comprendre les descriptions, les définitions des relations et tout autre moyen de servir les utilisateurs de ces données est presque impossible sans un data catalog approprié comme Zeenea avec ses connecteurs ERP/CRM ad hoc.

À titre d'exemple, SAP dispose de plus de 90 000 tables. Par conséquent, un data scientist ne comprendra pas la table dite “TF120” dans SAP ou la table “F060116” dans JD Edwards.



Deuxièmement, l'identification d'un sous-ensemble complet de jeux de données précis et au service d'une initiative Data spécifique est une course d'obstacles.

En effet, un grand pourcentage des tables de ces systèmes sont vides, peuvent sembler redondantes ou avoir des liens complexes pour ceux qui ne sont pas des experts du domaine ERP/CRM.



Troisièmement, le besoin d’initiatives “Data Driven”, agiles et axées sur un ROI rapide, place le personnel compétent en matière d'ERP/CRM au milieu de la mêlée.

Les experts en ERP/CRM sont des ressources rares, occupées et coûteuses et les entreprises ne peuvent pas se permettre d'augmenter ces équipes ou de les voir perdre leur concentration.



Quatrièmement, si le data catalog n'est pas en mesure de correctement stocker les métadonnées pour ces systèmes, de manière fluide, complète et efficace, toute initiative de données sera privée d'une grande partie de ses capacités.

Le besoin de données financières, de données de fabrication et de données clients, pour ne prendre que quelques exemples, est évident et fait donc des systèmes ERP/CRM des sources de données obligatoires pour tout programme de gestion des métadonnées.



Proposition de valeur de Zeenea.



Un moyen agile et facile



Chez Zeenea, nous croyons en un monde de Data Democracy, où tout employé peut découvrir, comprendre et faire confiance à tout jeux de données qui lui est utile. Cela n'est possible qu'avec un data catalog à l'épreuve de la réalité, qui se connecte facilement et directement à n'importe quelle source de données, y compris celles provenant des progiciels ERP / CRM.



Enfin et surtout, un data catalog doit être intelligent, facile à utiliser, facile à mettre en œuvre et facile à intégrer dans un paysage informatique complexe.



Une large connectivité



Zeenea fournit des "connecteurs Premium ERP/CRM" pour les packages suivants



- SAP et SAP/4HANA

- SAP BW

- Salesforce

- Oracle E Business Suite

- JD Edwards

- Siebel

- Peoplesoft

- MS Dynamics EX

- MS Dynamics CRM



Les connecteurs “ERP/CRM Premium” de Zeenea aident les entreprises dans les domaines suivants:



Découvrir et évaluer



Les connecteurs Zeenea aident les entreprises à construire une couche de traduction automatique, masquant la complexité des tables de base de données sous-jacentes et alimente automatiquement le registre des métadonnées avec des informations précises et utiles, ce qui permet à l'équipe de gouvernance des données d'économiser du temps et de l'argent.



Identifier et isoler les informations utiles sur les métadonnées pour des cas spécifiques



Dans un monde composé de milliers de jeux de données, Zeenea fournit un moyen de construire des modèles précis et autosuffisants pour répondre à des besoins ciblés en extrayant de manière exhaustive :

● Business and technical names for tables

● Business and technical names for columns in tables

● Relationships between tables

● Data Elements

● Domains

● Views

● Indexes

● Table row count

● Application hierarchy (quand c’est possible)



Conformité



Les "connecteurs ERP/CRM Premium" de Zeenea sont capables d'identifier et marquer toute donnée personnelle ou PII provenant de ses progiciels CRM/ERP supportés dans son data catalog afin de respecter la réglementation GDPR/CCPA.