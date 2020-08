Zeenea simplifie la découverte de données pour les équipes data avec la sortie de Zeenea Explorer

Le data catalog de la startup française Zeenea est une solution 100% Cloud. Il s'appuie sur ces offres et solutions de productivité nouvelle génération afin d’enrichir l’expérience de tous les acteurs de la donnée en entreprise.



Sa simplicité de déploiement, d’intégration et d’utilisation permet aux consommateurs de données de s’affranchir des compétences techniques dont ils dépendaient jusqu’alors et d’adresser les enjeux clés de la mutation numérique des organisations.



Une solution pour les nouveaux consommateurs de données dans les entreprises



Les transformations digitales ont chamboulé le paysage informationnel dans tous les secteurs d’activité en multipliant les volumes de données disponibles*, les personnes impliquées dans leur consommation et leur production. Le challenge est d’offrir aujourd’hui un accès rapide de ces données à une population la plus étendue possible dans l’entreprise. La donnée veut à présent toucher tout le monde, et inclut de nouveaux profils (data scientists et data analysts) et des départements opérationnels dont la maturité autour des sujets data augmente progressivement : produit, marketing, finance, ressources humaines, relation client, logistique, etc.



Pourtant, faute de moyens pour identifier, localiser et comprendre ces jeux de données, ils restent bien souvent opaques pour le plus grand nombre, et leur potentiel ne peut être exploité. En effet, une enquête de Congnilytica de janvier 2019 affirme que les équipes de data science passent encore 80% de leur temps à préparer et nettoyer leurs données plutôt que de les analyser.



La solution à cette problématique consiste à construire un registre des jeux de données disponibles, à les documenter à l’aide de métadonnées, et à mettre à disposition des consommateurs de données un catalogue permettant de rechercher et consulter ces informations.



* le volume de données mondial sera multiplié par 45 entre 2020 et 2035



Zeenea dépoussière les data catalogs



Selon Zeenea, les solutions traditionnelles de gestion de métadonnées et de catalogues de données sont obsolètes car elles ne permettent plus d’adresser les enjeux de la mutation numérique des organisations : le nombre exponentiel de jeux de données, leur cycle de vie de plus en plus dynamique et les populations de plus en plus larges participant à leur exploitation, disqualifiant de façon radicale l’approche purement déclarative.



Son pari a précisément été d’opérer une rupture technologique dans le domaine de la gestion de métadonnées, et de construire un data catalog nouvelle génération pour que la data soit enfin à la portée de tous, en s’appuyant sur des expériences utilisateurs fortes, partagées par les nouveaux outils de productivité Saas et l’automatisation de gestion des tâches. L’objectif, faire que Zeenea, soit pleinement intégrée dans les stratégies data des entreprises et le quotidien de consommateurs de données, accessible n’importe où, n’importe quand, avec un maximum de simplicité.



Une proposition de valeur data fluent



Depuis ses débuts, les experts de Zeenea a su se démarquer en développant une architecture pensée dans une optique de scalabilité forte. Son architecture innovante hébergée sur des infrastructures cloud permet de connecter sa plate-forme de gestion de métadonnées à tout type de source de données (bases de données relationnelles ou non, edge ou cloud, data lakes, systèmes de fichiers, APIs, etc.). Cette connectivité universelle lui permet de synchroniser automatiquement les métadonnées techniques présentes dans ces systèmes avec celles stockées dans le catalogue.



Ce premier niveau d’automatisation lui a permis de garantir que les jeux de données présents dans le catalogue ont effectivement une contrepartie physique dans un système de stockage accessible, et d’asseoir son leadership technique.



Zeenea Studio, l’application des équipes de data management



L’application Zeenea Studio, lancée en 2017 et développée de manière astucieuse avec des drags & drops, un maximum de personnalisation, des widgets gamifiés visait à créer un registre de métadonnées autorisant une modélisation simple et évolutive de la structure du catalogue.



Si l’application s’est dotée dès le départ d’un moteur de recherche indexant toutes les propriétés des objets du catalogue et d’un système d’exploration, les capacités d’automatisation de la plate-forme permettent aujourd’hui de soutenir l’activité et la productivité des équipes de data management dans la collecte et l’enrichissement des actifs data et de leurs attributs et liens.



Aujourd’hui, pour répondre à la demande croissante des utilisateurs finaux (data scientists, analystes, DPOs, ingénieurs, et plus généralement toutes personnes cherchant à utiliser ou à comprendre les données de l’organisation), Zeenea annonce le lancement de sa nouvelle application : Zeenea Explorer. Cette application a pour objectif d’améliorer les fonctionnalités exploratoires de son data catalog.



Zeenea Explorer, vers l’exploration des données ultra personnalisée



Zeenea fait le pari de séparer l’expérience exploratoire de son data catalog dans une toute nouvelle application axée sur une expérience utilisateur forte, adressant particulièrement les utilisateurs dits métier.



Zeenea Explorer devient une application front-office, fortement inspirée des sites de e-commerce offrant l’avantage d’une ergonomie très simple basée sur la recherche, l’exploration et la collaboration des données et de leurs usages.



En plus de ses capacités de recherche basées sur l’indexation des métadonnées, le scoring et le filtrage, Zeenea va plus loin dans l’accompagnement des démarches exploratoires de ses utilisateurs.



Désormais, Zeenea proposera d’une part la construction de profil utilisateur, et d’autre part l’intégration dans le moteur de recherche de paramètres additionnels permettant de prendre en compte ce profil dans le classement des résultats. Le profilage comprendra à la fois des informations statistiques gérées dans les applications (fonctions de l’utilisateur, appartenance à des équipes, participation à des projets, etc.) et des informations dynamiques (historiques de recherche et d’exploration).



“La pertinence d’un résultat est très tributaire du rôle de l’utilisateur, et de ses domaines d’intervention. Pour une même recherche, un Data Scientist jugera pertinents certains résultats, alors qu’un Architecte Logiciel, ou un Responsable Sécurité, auront d’autres attentes,” explique Guillaume Bodet CEO de Zeenea.



De la même manière que dans les marketplace grand public, les utilisateurs pourront accéder à des suggestions, et à des résultats de recherche personnalisés qui enrichiront jour après jour le système de recommandations en proposant des suggestions spontanées aux différents utilisateurs dès leur connexion à la solution.