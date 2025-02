Le Groupe BPCE investit dans une plateforme technologique commune aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne

Dans un délai de quatre ans, un système d’information commun serait utilisé au lieu de deux systèmes actuellement. Ce projet apporte une réponse ambitieuse aux nouveaux enjeux technologiques et permet de pleinement tirer parti d’économies d’échelle. Il accélérera les investissements, optimisant le service offert à 35 millions de clients, et enrichira le quotidien des collaborateurs du groupe, soutenant ainsi le développement de la banque de proximité en France. Ce projet respectera l’identité des deux réseaux bancaires Banque Populaire et Caisse d’Epargne.



Porté par l’ensemble des dirigeants du Groupe BPCE, le projet de création d’une plateforme technologique commune aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne permettra aux banques régionales de toujours mieux répondre aux attentes de leurs clients en offrant des services encore plus personnalisés et une qualité technique au meilleur niveau. Cette initiative répond à des enjeux essentiels tels que la modernisation des paiements, la digitalisation des usages, le développement de l’intelligence artificielle, ainsi que la cybersécurité. Parallèlement, les collaborateurs bénéficieront d’une expérience améliorée au quotidien, facilitant leur rôle de conseil.



Après une année de travaux préparatoires associant les Banques Populaires, les Caisses d’Epargne et les métiers de BPCE, la solution technique retenue pour cette plateforme consiste à utiliser une souche enrichie du système d’information des Caisses d’Epargne. Cette infrastructure formerait la « colonne vertébrale » informatique de la banque de proximité et de l’assurance de demain, plus simple à maintenir et à faire évoluer. Ainsi, les métiers de banque de détail pourront bénéficier d’une capacité accrue d’investissement, au service de leurs ambitions de développement en France.



La conduite de ce projet, prévue pour une durée de quatre ans, préservera la qualité de service et l’innovation dont bénéficient tous les clients des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. Les spécificités de chaque réseau bancaire seront pleinement prises en compte afin de respecter leurs identités et singularités.



La direction du projet est confiée à Ludovic Favarette, précédemment directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en charge du pôle Ressources et Transformation. Il intègre le comité exécutif de BPCE et est rattaché à Laurent Benatar, directeur général Technologies et Opérations.



Ce projet est soumis à la consultation des partenaires sociaux des différentes entités concernées.



Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE : « Le lancement d’une plateforme technologique commune aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne constitue un projet structurant qui s’inscrit pleinement dans VISION 2030, en ligne avec notre volonté d’accélérer le développement de notre métier de banque de détail en France. En rapprochant nos systèmes d’information, nous renforcerons notre solidité et notre flexibilité, tout en améliorant notre capacité à satisfaire les attentes de nos clients. Les collaborateurs des métiers de la banque de proximité et de l’assurance bénéficieront des dernières avancées, notamment en matière d’intelligence artificielle. Grâce à des évolutions technologiques moins coûteuses et à des mises en marché plus rapides, cette plateforme représentera une avancée marquante, illustrant notre capacité à élaborer des solutions communes tout en valorisant la singularité de nos deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, qui constituent la richesse du groupe. »