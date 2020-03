Le calcul d’ETA* prédictive désormais disponible sur la plateforme collaborative Join2ship

Pour les acteurs de la chaîne transport : expéditeurs, transporteurs et destinataires des PME ou grands comptes, collaborer en temps réel sur leurs opérations est devenu essentiel. Et pour tracer les livraisons, faciliter le processus d’affrètement et planifier les rendez-vous avec les transporteurs, ils disposent désormais d’un outil digital efficient au travers de Join2ship. Cette plateforme collaborative, pensée comme un véritable réseau social, leur offre une visibilité complète de leurs opérations en temps réel.



Aujourd’hui, après plus d’un an en production, le portail accueille de nombreux chargeurs ayant eux- mêmes embarqués leur écosystème transport sur la plateforme. Ce sont désormais plusieurs milliers d’entreprises qui gravitent autour de Join2ship, pour leur supply chain amont ou aval.



Le calcul d’ETA, une nouvelle fonctionnalité transport pour une visibilité optimale

Et afin de les servir encore plus efficacement, Join2ship intègre désormais une fonctionnalité d’ETA prédictive. « La possibilité d’obtenir l’heure d’arrivée estimée pour les équipes qui réceptionnent la marchandise était une nécessité, mais pour ce faire, nous avions besoin de données fiables et pertinentes. À partir des coordonnées GPS du camion, du kilométrage jusqu’au prochain arrêt, du calcul de la durée estimée de pause et de l’analyse de nombreuses données historiques, nous sommes en mesure de calculer l’ETA la plus ajustée et la plus réaliste possible », détaille Pascal Acquaviva, Directeur produit Join2Ship.



Des bénéfices sur toute la chaîne logistique et transport

L’anticipation des aléas et la meilleure préparation des équipes chargées de la réception ou du chargement des marchandises sont parmi les principaux bénéfices permis par la fonctionnalité. Ce calcul d’ETA est en effet couplé avec le planning de RDV des transporteurs. Les opérateurs sont ainsi mieux préparés, capables d’interagir et d’anticiper l’avance ou le retard des camions, entrainant de fait en bout de chaîne, un service au client optimisé.

Enfin, dans une volonté constante d’amélioration et afin de fournir une meilleure analyse des expéditions sur la plateforme Join2ship, DDS Logistics poursuit son travail autour de l’ajout de différents KPI’s liés à la livraison ainsi qu’aux demandes d’enlèvements.



*ETA : Estimated Time Arrival - Heure d’arrivée prévue