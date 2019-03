Le décisionnel est-il déterministe ou probabiliste ?

Non, Decideo n’est pas devenu une communauté dédiée à la philosophie, ou aux déclinaisons philosophiques de concepts mathématiques… mais… dans le cadre de recherches que je mène actuellement sur l’importance grandissante des décisions algorithmiques dans l’entreprise, je me confronte à certaines incohérences.Avant de publier ces réflexions, et les résultats de mes recherches, j’aimerais soulever ici une question, lancer le débat et obtenir les avis avisés de mes lecteurs, gestionnaires d’entreprises, statisticiens, informaticiens, l’avis de tous est intéressant pour tous.Deux visions du monde s’opposent, ou plutôt cohabitent :- Le monde probabiliste (on parle également parfois de stochastique), dans lequel rien n’est blanc ou noir, tout est question de probabilité, de distribution, etc.- Le monde déterministe dans lequel un chiffre est un chiffre, un bit est à 0 ou 1, une couleur a un code, etc.Si le sujet vous intéresse, la littérature, universitaire ou non, est importante sur le sujet. Vous pouvez par exemple lire l’article de Bertrand Monthubert , « Où en est-on du déterminisme ? », publié en 1995.