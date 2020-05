Le secteur de l'éducation se tourne vers l'IA pour défendre des millions de données de recherche d'étudiants travaillant à distance

Le mois dernier, une université au Royaume-Uni a été frappée par une tentative d'attaque par ransomware ou rançongiciel, une catégorie d’attaque qui frappe en quelques secondes et bloque l'accès à un système informatique jusqu'à ce qu'une somme d'argent soit versée aux pirates. Les cybercriminels ont essayé d'accéder aux ordinateurs du personnel et des étudiants en utilisant leurs propres appareils via un serveur externe et un mécanisme généralement utilisé par les équipes informatiques pour diagnostiquer et résoudre à distance les problèmes sur les postes des employés. L’IA de Darktrace a alors repéré en un instant la tentative d’intrusion qui cherchait à se connecter à des appareils afin de crypter des fichiers qui se sont révélés plus tard être des documents de recherche de doctorants. Ayant identifié le comportement anormal associé à l'attaque par ransomware, l'IA de Darktrace a interrompu précisément l'activité malveillante, sans perturber les affaires courantes de l'université.



Avec la généralisation de l’'EdTech, les données personnelles des étudiants et du personnel enseignant, le travail minutieux des chercheurs, ainsi que les systèmes qui rendent possible l'apprentissage à distance, sont de plus en plus menacés dans un monde où les données peuvent être compromises plus facilement que jamais auparavant.



« Nous constatons de plus en plus d'attaques visant l'intégrité des données et la réputation de l'organisation, ce qui peut éroder la confiance dans le secteur de l'éducation lui-même», commente Richard Jenkins, Cyber Security et Governance pour the International Baccalaureate. Nous pouvons être sûrs que l'IA de Darktrace repoussera les attaques les plus rapides et subtiles en quelques secondes, nous permettant d'avoir pleinement confiance dans les programmes que nous proposons. »



D’autres établissements d’enseignement supérieur comme l'Eton College au Royaume-Uni, la Salve Regina University aux États-Unis et la Girton Grammar School en Australie protègent également leurs systèmes d’information avec l'IA de Darktrace.