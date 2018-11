Le secteur du retail enregistrera la croissance la plus importante en matière de volumes de données d'ici 2021 selon Equinix

Le Cyber Monday et le Black Friday sont des symboles forts de la perte de vitesse réelle des enseignes physiques au profit des plateformes de vente en ligne. Les résultats du 2e volet de l'étude du Global Interconnection Index (GXI Vol.2) d'Equinix suggèrent que les secteurs de la vente en gros et de détail seront ceux qui enregistreront la croissance la plus importante en matière de volumes de données d'ici 2021. Selon cette étude de marché, la bande passante d'interconnexion (la capacité servant à l'échange privé de données) devrait ainsi connaître une hausse 75 %.



Le Cyber Monday et le Black Friday étant suivis de près par les fêtes de Noël, les détaillants n'ont pas le droit à l'erreur : ils doivent être prêts à faire face à ce trafic de données phénoménal. Pour ne rien arranger, les plateformes des médias sociaux tels qu'Instagram s'imposent comme un outil de marketing de premier plan pour générer des achats en ligne : une enquête montre ainsi qu'en 2017, ces canaux ont rapporté près de 6,5 milliards d'euros aux 500 plus grands détaillants au monde, soit l'équivalent d'une hausse de 24 % par rapport à 2016.



Les paiements en ligne mettent en œuvre de nombreux mécanismes isolés, et nécessitent une collaboration en temps réel entre réseaux mobiles, opérateurs, institutions financières, réseaux de cartes de crédit, commerçants et services de protection contre la fraude. Tous ceux-ci doivent être pleinement fonctionnels pour que le processus soit aussi simple que possible pour le client final.



La mise en place d'une infrastructure numérique s'appuyant sur une base solide évite que les sites web soient affectés par des problèmes de latence ou de résilience, et permet ainsi aux clients de profiter à tout moment de transactions en ligne sûres et rapides.



En s'associant à Equinix et en tirant profit des écosystèmes de paiement en ligne, les détaillants pourront faire face aux pics de trafic lors des périodes de haute activité, et adapter leurs infrastructures lorsque cela est nécessaire pour accroître au maximum leurs revenus.