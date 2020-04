Le spécialiste français de la visualisation de données DigDash devient Advanced Partner OVHcloud

Un partenariat évident



Pour ses besoins propres et pour les projets de ses clients, DigDash utilise et s’appuie sur les services d’OVHcloud depuis sa création.



En effet, la poussée du logiciel DigDash Enterprise auprès d’utilisateurs métiers entraîne aujourd’hui des besoins “clés en main” intégrant à la fois le logiciel DigDash Enterprise, sa configuration et les services d’infrastructure OVHcloud opérés par DigDash. L'hébergement sécurisé en France et en Europe répond à un enjeu de souveraineté des données qui est au cœur des préoccupations des clients de DigDash.



DigDash possède de nombreuses références dans les ETI, le secteur public et les Grands Comptes. Son logiciel est donc très complémentaire des offres OVHcloud sur ces mêmes segments avec des clients communs stratégiques.



“L’adhésion au Partner Program OVHcloud en tant qu’Advanced Partner va permettre à DigDash de mieux maîtriser et positionner l'offre sécurisée OVHcloud, d’assurer un niveau de support encore supérieur auprès de ses clients et d’être force de proposition et évolutif sur des sujets globaux et stratégiques orientés data” précise Eric GAVOTY, Senior Vice President de DigDash en charge des partenariats stratégiques.



“L’ambition affichée par DigDash en tant qu’Advanced Partner OVHcloud constitue une excellente nouvelle pour notre écosystème numérique. La donnée, nous le savons, devient un actif stratégique pour de plus en plus d’entreprises. Celles-ci peuvent se réjouir de bénéficier aujourd’hui d’un service combinant les valeurs ajoutées de nos deux sociétés : une solution d’analyse performante hébergée sur une infrastructure sécurisée et respectueuse des données utilisateurs” rajoute Benoît Amet, OVHcloud Partner Program Director.