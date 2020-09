Les Trophées de l’Innovation : Big Data Paris récompense les projets de demain

Les Trophées de l’Innovation Big Data s’attachent à déterminer les projets big data les plus novateurs et performants. Ces prix visent à mettre en valeur la diversité des projets réalisés par la filière et de faire connaître les plus audacieux.

Si un premier tour de table avait réuni un jury de 5 experts pour présélectionner 4 projets finalistes, le choix des lauréats est revenu au public lors de la cérémonie. Opposés lors de battles, les finalistes ont tenté d’obtenir l’adhésion et le vote de leurs pairs, pour élire le projet le plus original et créatif dans l’une des deux catégories.





Et les lauréats des Trophées de l’Innovation Big Data sont …



Pour le prix Startups : Fashion Data



Le projet Jarvis présenté par Fashion Data est une solution d’intelligence de la données au service d’un nouveau « Fashion Business Zero Waste ». La plateforme data open source a été conçue en collaboration avec 6 enseignes de la mode, pour accélérer la transformation data driven des entreprises du secteur de la mode. L’objectif principal de Jarvis : réduire de manière significative l’impact sur l’environnement et tendre vers une éco-rentabilité dans un premier temps. Ensuite, accroitre les performances économiques des entreprises du secteur.

Fashion Data a remporté le prix Startups face à CallendaR.



Pour le prix PME et Grande entreprise : Total



Comme bon nombre de secteurs, les équipes métiers de Total Direct Énergie sont confrontées à des entrées variées concernant les données des parcours clients : mails, application mobile, site internet, sms, courriers…. La problématique est assez classique : comment traiter et exploiter plus de 2 millions d’interactions chaque jour ?

Pour cela, Total Direct Energie, a mis en place des stratégies techniques et métiers autour des parcours omnicanaux avec Datakili pour cartographier les parcours afin de répondre à différentes problématiques : résiliations, impayés, insatisfactions, etc.,

Résultat : Total Direct Energie a su innover et mettre en place une organisation d’équipe transverse capable de partager une analyse commune entre les services. Ainsi décloisonner non seulement les données, mais également les périmètres d’études pour travailler ensemble sur un parcours harmonisé.

Total a remporté le prix PME et Grande entreprise face aux Galeries Lafayette.



Pour le prix Data for Good : Quinten



Avec le projet PharmIA, l’IA se concentre encore une fois sur l’humain au service des grands enjeux économiques et sociétaux. Le projet de santé publique a comme finalité de réduire les accidents iatrogéniques. La plateforme développée analyse ainsi les prescriptions médicales pour améliorer l’efficacité de la pharmacie dans le milieu hospitalier et met en œuvre des techniques de data sciences et de machine learning à destination des pharmaciens dans les hôpitaux pour les accompagner dans le contrôle des ordonnances et le suivi des patients.