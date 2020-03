Report du salon Big Data Paris 2020 aux 27 et 28 mai prochains

Nous sommes en effet dans l’obligation de reporter notre évènement, en raison de l’interdiction formulée par le Gouvernement et annoncée par le Ministre de la santé, Monsieur Olivier Véran, ce samedi 29 février 2020, à l’égard des évènements réunissant plus de 5000 personnes en milieu confiné, suite aux inquiétudes grandissantes relatives à la propagation du coronavirus (Covid-19).



Les mesures de restrictions de déplacement émanant des autorités, mais aussi des entreprises se rendant au salon en tant qu’exposants et visiteurs, ne peuvent en outre qu’entrainer une réduction drastique de la fréquentation de cet événement dans les prochains jours. Il s’agit également d’être solidaire des préoccupations croissantes des entreprises participantes pour la santé et la sécurité de leurs employés.



Corp Agency a toujours œuvré au travers de ses événements, au service des communautés professionnelles et de ses clients. Notre mission est de favoriser sous toutes ses formes les échanges et les rencontres entre acteurs d’un même marché tout en permettant à chacun d’atteindre ses objectifs business. En tant qu’organisateur d’événements, nous accueillons régulièrement du public et nous sommes donc tout naturellement très attentifs et concernés par votre sécurité et votre santé.



Big Data Paris s’est imposé au fil de l’année comme l’événement leader en France pour tous les fournisseurs de services, de technologies et de solutions Big Data ainsi que pour leurs industries clientes. C’est aussi un formidable lieu d’informations, d’enrichissement et de connaissances pour l’ensemble des professionnels travaillant dans le domaine des nouvelles technologies, de l’informatique et du digital.



Nous sommes donc particulièrement impactés par les mesures gouvernementales. Cependant, l’interdiction faîte par le gouvernement, la préoccupation en terme de santé publique et le contexte actuel ne nous permet pas d’assurer la manifestation dans des conditions optimales.



L’équipe de BIG DATA PARIS, se voit donc contrainte de reporter l’évènement aux 27 et 28 mai prochain dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.



Nous prendrons le soin de nous rapprocher de vous dans les prochains jours pour vous communiquer les informations relatives au salon Big Data Paris du mois de mai.