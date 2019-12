Les développeurs ont la confiance des entreprises, mais l’alignement n'est pas ressenti de la même façon d'une génération à l'autre

Voici ce que je pense. Nous devons prendre le temps d’écouter nos aînés et comprendre pourquoi ils ne se sentent pas aussi alignés. Ils savent des choses que nous ignorons. Il est possible que, dans notre secteur obsédé par le jeunisme, les avantages de la génération de faiseurs de rois ne soient pas répartis de manière égale.



Bien faire les choses



Je me demande ce qui se passerait si je revivais mon expérience chez DEC en 2019. Quatre ans après que j’ai osé exprimer une opinion très répandue chez les développeurs, DEC a fait faillite et a été racheté pour une croûte de pain par Compaq, c’est la morale de l’histoire. Unix a donné naissance à Linux, le reste fait partie de l’histoire. Je n’étais qu’un des nombreux canaris de cette mine de charbon qui ont été ignorés. Je ne prétends pas que le coup de grisou que nous avons annoncé aurait pu être évité. La technologie et l’histoire sont bien trop complexes.



Mais les données montrent bien que les entreprises en ont tiré des leçons. Nous sommes mieux informés, plus alignés. Les décideurs sont plus proches de la technologie. Les développeurs sont plus proches des décisions. Il incombe maintenant aux développeurs de bien faire les choses.



Méthodologie



*En juin, nous avons interrogé 1500 personnes réparties également en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Nous avons discuté avec deux groupes : les développeurs et les décideurs informatiques.



Par développeur, on entend « toute personne chargée de construire et de créer des applications logicielles. Leur rôle consiste notamment à écrire, déboguer et exécuter le code d’une application ».



Par décideur IT, terme quelque peu inventé par le secteur, j’en conviens,on entend « tout employé habilité à prendre des décisions stratégiques en matière de systèmes d’information au sein d’une entreprise, ce qui recouvre notamment (liste non exclusive) : recrutement de professionnels IT, acquisition de nouveaux logiciels et matériel informatique, prise de décision en matière de R&D axée sur la technologie, gestion et sécurité des données ».



Les résultats complets aux questions que nous examinons dans ce post sont disponibles ici.



La taille des échantillons diminue avec l’examen des résultats par groupe démographique. Parfois en dessous de 50 personnes. De tels échantillons ne sont pas statistiquement aussi solides que l’échantillon complet. Cependant, en examinant les données et les tendances que nous avons dégagées, nous avons pensé que les résultats étaient encore suffisamment intéressants et cohérents pour être utiles et amorcer la discussion. Ce n’est pas parole d’évangile, ce n’est pas le dernier mot, c’est juste l’indication d’une tendance possible.