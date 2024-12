MongoDB annonce une nouvelle expansion de son écosystème de partenaires MAAP

A l’occasion de l’édition 2024 de la conférence AWS re:Invent, MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB) annonce l’arrivée de nouvelles entreprises dans son écosystème de partenaires MongoDB AI Applications Program (MAAP). Ce programme regroupe différents leaders dans l’IA et les technologies de pointe. En apportant à cet écosystème leur expérience et leur expertise, Capgemini, Confluent, IBM, Unstructured, QuantumBlack, et AI by McKinsey offriront aux clients de nouvelles solutions et options en termes d’intégration, qui renforceront la valeur du programme MAAP auprès des clients. Depuis son lancement cette année, MAAP a déjà eu un impact significatif en aidant des clients tels que CentralReach, dont la plateforme pilotée par l’IA est dédiée à l’autisme, aux handicaps intellectuels et aux problèmes de développement, à innover en s’appuyant sur cette technologie évolutive.



L’équipe du centre d’excellence MAAP, constitué d’un groupe interdisciplinaire d’experts IA de MongoDB, collabore avec des partenaires et clients venant de différents secteurs industriels pour relever les défis techniques et permettre aux entreprises de toutes tailles d’élaborer et de déployer des applications IA. L’expansion du programme MAAP fait suite à l’introduction de la quantification vectorielle sur MongoDB Atlas Vector Search (qui réduit la taille des vecteurs tout en préservant les performances, à moindre coût), et à l’arrivée de nouvelles entreprises de premier plan dans les technologies et l’IA, qui rejoignent l’écosystème des partenaires de MongoDB.



MongoDB collabore également avec Meta sur le grand modèle de langage Llama, afin de soutenir les développeurs dans leurs efforts pour offrir à leurs clients des solutions plus efficaces et mieux répondre à leurs attentes. Les entreprises du privé comme du public mettent actuellement en œuvre différents cas d’usage basés sur Llama et sur la plateforme MongoDB pour parvenir plus rapidement à leurs objectifs métier. Dans les prochains mois, MongoDB prévoit de mettre en place une cartographie clés en main à partir de sa base de données, à destination des API Llama Stack, ce qui permettra aux développeurs de proposer des solutions sur le marché plus rapidement et plus efficacement.



« Début 2024, peu d’entreprises auraient pu imaginer l’impact de l’IA générative sur leurs activités. Et il apparaît d’ores et déjà que l’année 2025 apportera son lot de changements et d’innovations », explique Alan Chhabra, vice-président exécutif du pôle Partners chez MongoDB. « L’objectif du MAAP, et des collaborations que nous avons instaurées avec des leaders industriels tels que Meta, est de permettre aux clients d’utiliser leurs données pour élaborer des applications IA customisées qui soient évolutives tout en offrant le meilleur rapport performance-prix. En rejoignant le réseau des partenaires MAAP, Capgemini, Confluent, IBM, Unstructured et QuantumBlack contribuent à faire évoluer ce programme afin qu’il s’adapte constamment au paysage mouvant de l’IA, et offre aux clients un panel de solutions de haut niveau. »



Lancé à l’été 2024, avec Accenture, Anthropic, Anyscale, Arcee AI, AWS, Cohere, Credal, Fireworks AI, Google Cloud, gravity9, LangChain, LlamaIndex, Microsoft Azure, Nomic, PeerIslands, Pureinsights et Together AI comme membres fondateurs, le programme MongoDB AI Applications Program (MAAP) a pour vocation d’aider les entreprises à libérer tout le potentiel de leurs données et à leur faire bénéficier de l’avancée rapide des technologies basées sur l’IA. MAAP offre aux clients un éventail de ressources facilitant la mise en production des applications IA : architectures de référence et pile technologique de bout en bout incluant des intégrations avec quelques-uns des principaux fournisseurs de technologie, des services professionnels et un système support unifié qui facilite le travail des clients en termes de création et de déploiement rapide des applications IA.



L’évolution du paysage de l’IA et des attentes de la clientèle s’accompagne nécessairement d’une expansion du programme MAAP et de son écosystème d’entreprises. L’arrivée de Capgemini, Confluent, IBM, McKinsey et Unstructured au sein de ce réseau de partenaires permet d’offrir aux clients des options technologiques et des capacités supplémentaires.



Nouveaux partenaires MAAP pour aider les clients à développer leurs applications IA



L’entreprise mondiale de conseil et de services Capgemini offre des solutions intégrées pour la transformation numérique qui combinent expertise et technologies de rupture. Confluent est quant à elle une plateforme de streaming de données cloud-native qui permet aux utilisateurs de rationaliser, connecter, traiter et gérer les données en temps réel.



« Les chefs d’entreprise reconnaissent désormais la valeur de l’IA comme accélérateur d’innovation et de croissance de leur chiffre d’affaires. Mais la véritable opportunité réside dans la possibilité de passer de l’ambition à l’action. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec MongoDB pour contribuer à offrir une valeur tangible aux clients et leur assurer un avantage concurrentiel en s’appuyant sur un modèle de fondation de données fiable et en déployant l’IA générative à grande échelle », explique Niraj Parihar, CEO de la business line globale Insights & Data et membre du comité exécutif du groupe Capgemini. « MAAP aide les clients à élaborer une stratégie d’IA générative, identifier les cas d’usage clés et concrétiser des solutions. Nous espérons être un élément clé dans ce domaine pour de nombreuses autres entreprises. »



« La stratégie IA des entreprises dépend étroitement de la disponibilité de données récentes et fiables sur leurs activités. En l’absence de datasets disponibles en temps réel, même les solutions IA les plus avancées ne pourront leur offrir la valeur escomptée », met en garde Shaun Clowes, directeur Produits chez Confluent. « Intégrées en toute transparence aux plateformes MongoDB et Atlas Vector Search, la plateforme de streaming de données entièrement gérée de Confluent permett aux entreprises d’élaborer des bases de données de confiance, toujours actualisées, qui s’avèrent essentielles pour mettre en œuvre les applications d’IA générative. »



Unstructured est le principal fournisseur de capacités ETL (extraction, transformation, chargement) pour les grands modèles de langage LLM, qui permettent aux entreprises d’utiliser beaucoup plus aisément leurs données non structurées avec les systèmes d’IA générative.



« A l’instar de MongoDB, nous sommes conscients que les données sont essentielles pour bénéficier de toute la puissance de l’IA générative », observe Brian Raymond, fondateur et CEO de Unstructured. « Nous sommes heureux de rejoindre le programme MAAP et d’y apporter notre expertise dans la collecte et le prétraitement des données complexes non structurées pour les bases de données vectorielles. Les données prêtes pour l’IA générative que nous créons et fournissons en permanence dans les bases de données vectorielles, comme celle de MongoDB, sont essentielles pour permettre à nos utilisateurs de contrer les hallucinations générées par l’IA. Grâce à cela, les projets LLM et IA sur lesquels travaillent les clients MAAP peuvent s’appuyer sur des données internes sensibles, tout en bénéficiant d’une actualisation constante des modèles et des projets. »



Une collaboration efficace pour bénéficier de toute la puissance de IA



Permettre aux clients de bénéficier d’un support direct assuré par des experts dans les domaines techniques concernés a été un point capital dans le succès de l’écosystème MAAP. Depuis le lancement de ce programme, l’équipe en charge du centre d’excellence MAAP, composée de spécialistes de l’IA chez les différents partenaires de MAAP et de plusieurs groupes au sein de MongoDB, a travaillé avec plus de 150 entreprises sur diverses problématiques techniques, notamment l’évaluation des modèles et des piles technologiques, les stratégies de fragmentation des données, les techniques de récupération avancées et la mise en œuvre de flux de données agentiques. Parmi les différents projets on peut citer le travail réalisé pour un grand fabricant afin d’obtenir des recommandations de maintenance basées sur un diagnostic acoustique, ou l’automatisation des services clients d’entreprises évoluant dans différents secteurs d’activité.



Un exemple récent de la manière dont l’écosystème MAAP permet aux entreprises de créer avec l’IA est celui de la société IndiaDataHub, qui a pour mission d’élaborer la plus grande plateforme de données de marché et d’analyse en Inde.



Depuis la création de cette société, MongoDB Atlas a été la base de données opérationnelle de cette plateforme pour un certain nombre de datasets clés. Plus tôt dans l’année, IndiaDataHub a rejoint les rangs des partenaires MAAP afin d’accéder à une expertise reconnue en matière d’IA, de bénéficier d’un soutien solide et d’un éventail complet de technologies visant à améliorer les fonctionnalités IA au sein de sa plateforme d’analyse. Cela inclut la connexion des données pertinentes de la base MongoDB avec les modèles d’IA de Meta, pour réaliser l’analyse des sentiments sur des ensembles de données textuelles.



« Les données sont le carburant qui alimente la croissance de l’économie indienne moderne », explique Pranoti Deshmukh, directeur technique de IndiaDataHub. « En travaillant avec MongoDB dans le cadre de l’écosystème MAAP, et avec les outils IA de Meta, nous avons pu accélérer notre stratégie IA pour fournir en temps voulu des données et des analyses de haute qualité à tous ceux qui en ont besoin dans le pays. Le soutien professionnel et l’expertise en matière d’IA dont nous avons bénéficié via le programme MAAP ont vraiment été exceptionnels. »



« Nous sommes ravis de constater que les entreprises sont nombreuses à s’appuyer sur nos modèles IA open source pour créer des solutions plus efficaces pour leurs clients et résoudre les problèmes auxquels sont confrontées leurs équipes au quotidien », explique Ragavan Srinivasan, directeur Produits chez Meta. « En tirant parti de notre gamme de modèles et de la pile technologique de bout en bout qu’offre le programme MAAP, nous pouvons bénéficier de la puissance incroyable de l’open source pour soutenir l’innovation et la collaboration dans l’ensemble du secteur. »



Une autre success story est celle de CentralReach, dont la plateforme de dossier médical électronique, pilotée par l’IA, est axée sur l’amélioration des soins dédiés aux enfants et aux adultes autistes, porteurs de handicaps intellectuels et de troubles du développement associés.



Avant de travailler avec MongoDB et de rejoindre son écosystème MAAP, CentralReach était en quête d’un partenaire expérimenté qui lui permettrait de connecter et d’agréger ses quelque 4 milliards de points de données financières et cliniques dans sa suite de solutions.



CentralReach a bénéficié du modèle de document MongoDB pour agréger les diverses formes d’information existantes au sein de l’entreprise, depuis les évaluations jusqu’à la compilation des données cliniques, afin d’élaborer des solutions performantes étayées par l’IA pour enrichir sa base de données. Les partenaires de l’écosystème MAAP ont pour leur part aidé CentralReach à concevoir et à optimiser plusieurs couches de son projet global. Ces différents apports permettront à CentralReach de soutenir différentes initiatives, notamment l’analyse des résultats selon leur impact, la supervision clinique et l’efficacité des services de soins de santé. Avec la mise en place de ces nouvelles couches de données, les fournisseurs seront en mesure d’améliorer notablement la prestation clinique pour optimiser les soins auprès de toutes les populations concernées.



« Eu égard aux missions qui sont les nôtres, CentralReach est constamment en quête d’innovations au service des soignants professionnels – et des 350 000 apprenants atteints d’autisme et de troubles associés que nous desservons dans le monde », explique Chris Sullens, CEO de CentralReach. « Pouvoir nous appuyer sur la technologie de bases de données de MongoDB et sur l’expertise collective des partenaires de l’écosystème MAAP - en plus de l’expertise technique et des services qu’offre MongoDB par ailleurs - pour nous aider à améliorer les résultats de nos clients et de leurs propres clients dans le monde, s’est révélé extrêmement précieux. »



Le programme MAAP va bénéficier de nouvelles expansions grâce aux dernières avancées dans l’IA récemment annoncées par MongoDB.



En octobre, MongoDB a annoncé des capacités de quantification des vecteurs dans MongoDB Atlas Vector Search. En réduisant les besoins en mémoire et en stockage des vecteurs, sans sacrifier les performances, ces nouvelles capacités permettent aux développeurs de créer à moindre coût et à plus grande échelle des applications qui bénéficient de la puissance de l’IA.



Outre l’écosystème de partenaires MAAP, depuis le début de l’année MongoDB a noué des partenariats avec plus de 40 entreprises leaders dans les technologies de l’IA, apportant ainsi une plus grande flexibilité et un plus large éventail de choix pour les clients. Des collaborations ont notamment été initiées avec Astronomer, Arize AI, Baseten, CloudZero, Modal et ObjectBox. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires dans l’IA pour les lancements produits, les intégrations et les défis du monde réel, MongoDB est en mesure d’offrir aux clients une meilleure compréhension de l’IA et de mettre à leur disposition les ressources dont ils ont besoin, mais aussi leur insuffler la confiance qui leur permettra de continuer à progresser grâce à cette technologie de rupture.