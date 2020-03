Les entreprises prêtes à franchir le pas de l'automatisation

Decideo : 66 % des utilisateurs percevront une amélioration ! C'est donc que l'Humain actuellement ne fait pas correctement son travail ? Ou y a-t-il d'autres explications ?



Caroline Luche Rocchia, Avocate Associée en droit social, Grant Thornton Société d’Avocats : Ce n’est pas que l’Humain ne pas fait pas correctement son travail. La RPA va lui permettre de faire mieux et de se concentrer sur des actions à plus forte valeur ajoutée. Les taches rébarbatives concernent tous les profils. Elles les éloignent de leur expertise et de leur compétence « cœur ».



Decideo : Pour automatiser, il faut des données. Or les entreprises sont encore bien en retard en matière de plateforme de collecte de données. Ne rêvent-elles pas un peu en imaginant automatiser sans avoir l'infrastructure adaptée ?



Christophe Radepont, Associé, Grant Thornton : La donnée est effectivement un sujet central qui requière une gouvernance efficace des sujets d’automatisation. Il faut une coopération entre DSI et la direction concernée par le déploiement de la solution. Le Directeur général, par sa vision, a la capacité d’embarquer l’ensemble de ces acteurs et gérer les points de conflit.



Decideo : L'Humain reste indispensable en bout de chaîne : serveur dans un restaurant, livreur Amazon, etc. Mais il peut également bloquer toute la chaîne amont. Comment éviter cela ?



Christophe Radepont, Associé, Grant Thornton : La conduite du changement, la gestion des compétences et des carrières et la formation continue sont les dispositifs à mettre en place pour se préparer au mieux à la phase de transition que vont vivre nos organisations.



Decideo : Dans l'industrie, durant les dernières décennies, beaucoup d'emplois d'ouvriers ont été robotisés. Pourtant on ne les a pas vu dans les rues. En quoi l'automatisation des processus serait différente ?



Christophe Radepont, Associé, Grant Thornton : Cela ne sera pas différent. On parfaitement imaginer le même schéma.