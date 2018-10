Les fondements d'une révolution numérique

Un peuple

Toutes les révolutions sont lancées par des individus et dirigées par ceux qui sont suffisamment engagés pour créer le changement. Dans le monde des affaires, la marque reçoit habituellement les applaudissements. Dans certains cas, la marque est l'entreprise, mais à quelques exceptions près, il s'agit d'une seule personne, comme Steve Jobs et Richard Branson. Quoi qu'il en soit, les individus sont au cœur de toute transformation. Pour chaque projet de transformation numérique, il y a un employé qui a posé une question que personne n'avait posée auparavant, un service qui avait le désir de s'attaquer à un problème que personne ne pensait possible, ou un client dont l'expérience ou les exigences ont changé un service ou une entreprise pour toujours.



Toutes les entreprises devraient aujourd'hui essayer d'identifier ces révolutionnaires au sein de leur entreprise et de leur clientèle. Les projets de transformation numérique les plus réussis se déroulent généralement au sein d'entreprises qui écoutent leurs employés, qui les encouragent à s'exprimer et où la pensée créative et la prise de risques sont récompensées. Après tout, il suffit d'une seule personne, ou d'une seule équipe, pour déclencher une réaction en chaîne qui conduit une entreprise à un endroit que personne n'aurait jamais cru possible d’atteindre.



Une opposition

Les révolutions ne se produisent pas par hasard. Il doit y avoir quelque chose contre quoi se rebeller : la taxation ou le contrôle par une puissance coloniale, une aristocratie autoritaire ou simplement un statu quo insupportable. En affaires, cela signifie souvent qu'il faut cibler les opérateurs historiques qui peuvent être délogés par la perturbation numérique , ce qui explique en partie pourquoi la moitié de ceux présents dans le classement Fortune 500 de l'an 2000 ont maintenant disparus.



Aujourd'hui, les consommateurs veulent une vie meilleure, de nouvelles opportunités et, souvent, briser les chaînes de l'établissement. Ce sont des terrains parfaits pour la révolution. Par exemple, pendant des années, les consommateurs ont été contraints par la programmation restreinte des sociétés de télévision, puis Netflix est arrivé sur la scène en livrant son énorme bibliothèque de contenu aux abonnés selon leurs conditions. Dans un autre domaine, Airbnb a fait de même pour l'hôtellerie. Et Skyscanner a transformé les réservations de vols et Transferwise a changé les transferts d'argent internationaux.



Les attentes des utilisateurs ont fondamentalement changé à l'ère numérique, et les entreprises qui n'offrent pas une expérience vraiment exceptionnelle aux utilisateurs finaux sont susceptibles d'être perturbées. L'une des façons les plus courantes de réussir au cours des dernières années a été de cibler les industries et les entreprises qui ne sont pas toujours satisfaites et de chercher à les améliorer.



Une étincelle

Il peut y avoir le peuple, et même une opposition, mais, sans une seule étincelle pour agir comme catalyseur, une révolution va simplement gronder sous la surface sans jamais vraiment entrer en éruption. Pensez au Boston Tea Party ou à la Bastille, des événements qui, du moins maintenant, sont considérés comme le point de départ d'un bouleversement massif.



Cette étincelle peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise ; ce qui est important, c'est de reconnaître l'opportunité qu'elle présente et d'en tirer profit. Par exemple, au 21ème siècle, la connectivité est devenue un facteur d'égalité entre les entreprises. La technologie mobile, l'Internet et l’internet mondial ont créé un potentiel pour les entreprises massivement interactif, où l'entreprise peut s'engager avec les clients, les travailleurs, les partenaires et même avec les machines, créant ainsi de nouvelles expériences et opportunités avec un véritable potentiel de transformation.



Les entreprises qui surveillent ces étincelles peuvent agir rapidement et s'en servir de tremplin avant que leur révolution ne s'éteigne.



Une vision

Une révolution ne peut pas être dénuée de sens sinon elle se transforme en chaos. Au lieu de cela, il lui faut une cause digne qui crée de la bonne volonté et génère un soutien populaire. Pensez aux idéaux de différence tels que "Liberté, Égalité, Fraternité" ou "Pas d'imposition sans représentation" proclamés à leurs révolutions respectives. De même, toute révolution numérique doit être fondée sur un objectif fondamental. Prenez l'exemple de l’entreprise Amazon : elle peut revendiquer l'une des révolutions numériques les plus profondément perturbatrices de tous les temps. Son modèle commercial d'une expérience d'achat en ligne centré sur le client a contribué à propulser le commerce électronique là où il est aujourd'hui, et les entreprises de tous les secteurs d'activité ont suivi son exemple.



Rien de tout cela n'aurait été possible si Amazon n'avait pas placé ses clients au premier plan et n'avait pas eu une vision de la façon dont elle pourrait améliorer leur vie. Savoir comment votre révolution affectera l'expérience des clients ou des utilisateurs finaux est un must.



Une stratégie

La passion peut déclencher une révolution et elle est essentielle pour la maintenir. Mais sans un leadership et une direction efficace, cette force initiale sans compromis peut finir par se transformer en rien. Les révolutions les plus réussies ont des objectifs clairement définis et un leadership stratégique fort pour s'assurer que les objectifs sont atteints. Microsoft en a été un exemple à deux reprises. L’entreprise a dominé l'industrie des ordinateurs personnels pendant des années sous Bill Gates. Et plus récemment, sous la direction de Satya Nadella, l'entreprise a redynamisé ses activités et est une fois de plus une force perturbatrice majeure dans l'industrie de la technologie. Toute entreprise prospère a besoin d'un leadership et d'une orientation solides, mais pendant les périodes de changements intenses, cette demande devient encore plus aiguë.



Il y a toujours des exceptions : des révolutions qui surgissent de nulle part et de nouveaux modèles d'affaires qui réussissent contre toute attente. Cependant, pour les entreprises qui envisagent une révolution, ces éléments constitutifs peuvent être la base du succès. Les entreprises qui n'envisagent pas de changement devraient y réfléchir à deux fois. Il y a de fortes chances que les perturbateurs se rassemblent maintenant, en mettant sur pied leur propre révolution.