Les graphes pour tous : TigerGraph poursuit sa grande offensive d'innovation

TigerGraph, le seul éditeur de bases de données de graphes évolutives dédiées aux entreprises, présente aujourd’hui TigerGraph 3.0, une nouvelle version qui apporte toute la puissance et l'évolutivité des analyses et des bases de données de graphes à tous les publics en entreprise – techniciens ou non. Cette annonce survient à l’heure où des organisations de toutes tailles – des startups émergentes aux plus grands groupes mondiaux – continuent de miser sur les technologies TigerGraph pour développer des applications innovantes. Rien que ces quatre derniers mois, plus de 1 000 développeurs ont su s'approprier toute la puissance des graphes pour créer des applications sur TigerGraph Cloud, le service DBaaS de la firme.



Les entreprises formulent des requêtes de plus en plus complexes sur des données structurées et non structurées, ce qui nécessite souvent de fusionner des données provenant de multiples sources, business units et entités externes. Face à ce défi, TigerGraph répond de la plus belle des manières avec la première solution d’analyse « easy » permettant d’extraire des insights actionnables à partir de relations de données complexes. Aujourd’hui, les technologies TigerGraph permettent à plus de 300 millions de consommateurs de recevoir des offres personnalisées en temps réel, et à 50 millions de patients de bénéficier de parcours de soins sur mesure. Dans la finance, quatre des cinq plus grandes banques mondiales font confiance à TigerGraph pour détecter les fraudes en temps réel.



« Chez TigerGraph, notre mission consiste à transformer des données temps réel en informations capables de faire une vraie différence dans la vie des gens. Mais nous voulons aussi démocratiser les analyses de graphes à grande échelle, » explique le Dr. Yu Xu, PDG et fondateur de TigerGraph. « Dans un grand nombre de secteurs, des entreprises se tournent vers TigerGraph pour libérer la valeur réelle des données connectées. Les banques et autres établissements de services financiers s'en servent pour lutter contre la fraude, tandis que les acteurs de la santé misent sur les graphes pour améliorer le bien-être des patients. Dans le domaine des analyses de graphes avancées, le développement d’applications client nouvelle génération et les innovations produits sont le signe de la reconnaissance des travaux de TigerGraph sur le marché – et 2020 s'annonce encore meilleure. »



Sarayi Labs a choisi TigerGraph comme moteur de Sarayi Graph, le premier outil dédié à l’exploration des relations complexes dans les structures commerciales et prises de participations dans les sociétés. Grâce à TigerGraph, les utilisateurs de Sarayi bénéficient d'une visibilité complète sur les clients, fournisseurs, intervenants externes et autres parties prenantes entretenant des relations moins perceptibles avec une société donnée.



« À l’heure de la mondialisation, des structures institutionnelles et financières beaucoup plus complexes sont créées pour diverses raisons : la fraude, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, le non-respect de sanctions, et bien plus encore, » déclare Andrew Hoagland, VP de l’ingénierie chez Sayari Labs. « La plateforme TigerGraph d’analyses de graphes nous a permis d’explorer de six à neuf couches de données en temps réel pour déceler d'éventuelles anomalies et autres activités potentiellement suspectes. C'est cette profondeur de champ qui fait toute la différence entre détection des crimes financiers et impunité. »



Démocratiser les analyses de graphes à grande échelle



Jusqu’à présent, les analyses de graphes étaient l'apanage d'utilisateurs dotés d'un solide bagage technique. Selon Gartner, « les datastores de graphes sont capables de modéliser, d’explorer et d’interroger efficacement des données silotées aux interrelations complexes. Mais elles demandent aussi des compétences spécialisées



qui ont freiné leur adoption à ce jour. La nouvelle version de TigerGraph s'inscrit dans la volonté de l’entreprise d'apporter les analyses et bases de données de graphes au plus grand nombre. Avec ses "analyses de graphes zéro code", TigerGraph démocratise l’analytique avancée en rendant les graphes accessibles à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau d’expertise technique. Parmi les nouveautés de TigerGraph 3.0, on retrouve notamment l'exécution de requêtes de graphes par simple glisser-déposer, ce qui permet aux non- techniciens de bénéficier, eux aussi, des avantages des analyses de graphes avancées.



En plus de simplifier les analyses de graphes zéro code, TigerGraph 3.0 intègre plusieurs nouveautés en cœur de plateforme :



Migration sans code à partir de BDD relationnelles – fournit des chemins zéro code pour la conversion de schémas et le chargement de données dans un graphe afin de libérer l’énorme potentiel des datastores relationnels (instances de BDD, datawarehouses, datamarts).

Analyses des graphes zéro code avec Visual Query Builder – permet à des publics non techniques de créer et d’exécuter des requêtes de graphes par simple dessin des patterns recherchés, selon le même principe qu'une modélisation visuelle de données.

Déploiement simple et en quelques minutes dans des environnements distribués – donne aux entreprises et aux équipes informatiques la possibilité d’analyser des ensembles de données plus vastes sur la plateforme TigerGraph face à l’augmentation des déploiements de graphes dans le monde.

Index défini par l’utilisateur – accélère les performances des bases de données pour des requêtes spécifiques. Semblable à l’index d’un livre, un index défini par l’utilisateur (ou index secondaire) permet à celui-ci d’accéder directement aux données recherchées. Les index TigerGraph sont compatibles avec les requêtes singulières (point queries) et de plage (range queries), et permettent d’exploiter des séries temporelles et des analyses géospatiales ultraperformantes.



TigerGraph 3.0 sera disponible en version limitée en mars 2020, puis en version GA quelque temps après.



L'innovation produit de TigerGraph a récemment été saluée par plusieurs prix et récompenses :



TigerGraph figure parmi les fournisseurs les mieux notés du rapport "Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Data Management Solutions for Analytics" de juin 2019.

L’entreprise a reçu le prix "Best in Show" dans la catégorie "Software Development: Database and Data Management 2019" du prestigieux classement SD Times 100. Attribuée par les rédacteurs du SD Times, cette récompense couronne les entreprises, les organisations à caractère non commercial, les projets open source et d'autres initiatives pour leur innovation et leur leadership.

TigerGraph a constamment devancé Neo4j dans une étude complète menée par des chercheurs de l’université de Californie sur la gestion des données de graphes.

Autres récompenses : note de 4,5/5 attribuée à TigerGraph 2.2 (InfoWorld’s Editor’s Choice), "Most Disruptive Startup" (Strata Data de New York), "Companies to Watch in 2019" (SD Times), "Trend-Setting Products for 2019" (Database Trends and Applications, DBTA), et IMPACT 50 (inside BIGDATA).



Les analyses de graphes facilitent les travaux de recherche et de dépistage sur le COVID-19



TigerGraph fournit une assistance technologique aux équipes impliquées dans le dépistage, l’analyse et la recherche sur le virus COVID-19. Nous offrons notre base de données de graphes gratuitement à tous ceux qui luttent contre la propagation et pour le traitement du Coronavirus dans le monde. Pouvoirs publics, entreprises, organismes non-gouvernementaux... tous peuvent accéder à la version gratuite de TigerGraph Cloud pour charger des données et effectuer des analyses avancées à l’aide d’algorithmes de graphes. Quelques cas d’usage : algorithmes de détection pour l'identification des foyers d'infection, algorithmes PageRank pour identifier les zones à propagation rapide, et algorithmes du plus court chemin pour comprendre l'origine et l'impact d’une propagation dans une zone donnée. Une instance gratuite peut à elle seule stocker des milliards d’entités (personnes, emplacements, fournitures médicales, médicaments, etc.), leurs propriétés et leurs relations. Nous proposons également un essai gratuit de TigerGraph Enterprise Edition pour permettre aux organisations concernées d’analyser des données sensibles sur le COVID-19 sur leurs propres équipements, dans leur propre data center. Nous prolongerons la durée d'essai gratuit en fonction des besoins pour soutenir les initiatives visant à éliminer ce fléau.



TigerGraph va également mettre à disposition un kit de démarrage COVID-19 pour accélérer les travaux des utilisateurs. Inscrivez-vous sur la plateforme TigerGraph Cloud pour y accéder dès sa mise en ligne. Pour tous les détails, rendez-vous sur tigergraph.com/stopcoronavirus