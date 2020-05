Supply Chain Management : optimisez la gestion de vos approvisionnements

La gestion des chaînes d'approvisionnement, ou SCM, fait intervenir de très nombreuses composantes pour alimenter les processus de production. Un défi d'autant plus complexe que vous devez identifier et résoudre les nombreuses perturbations et aléas susceptibles d'entraîner :

● Des retards dans la livraison de composants essentiels

● Un surapprovisionnement de certains composants

● Des coûts logistiques imprévus

● La paralysie des lignes d'assemblage

● Un manque à gagner dû à une incapacité à satisfaire la demande

● Le paiement de pénalités contractuelles



Les supply chains sont particulièrement sensibles à l'évolution de la demande des consommateurs. Prenons l'exemple du secteur automobile. Pour calculer le nombre et type d'options choisies sur un horizon à douze mois, les responsables logistiques établissent des prévisions basées sur des données d'expérience et marketing. Mais tous ces savants calculs pourront vite passer à la trappe dès lors qu'une option perd de son attrait aux yeux des consommateurs.



En affinant leurs supply chains, les entreprises réalisent non seulement des économies qui se répercuteront directement sur leurs résultats financiers, mais elles minimisent également leur exposition aux risques.



Et pourtant, ces entreprises n'utilisent pas toujours des outils SCM capables de résoudre l'équation dans sa globalité. Prenons les solutions SCM traditionnelles. Si celles-ci gèrent les fluctuations offre/demande et ajustent les objectifs de stocks et de production en conséquence, elles n'intègrent généralement pas certaines spécificités commerciales comme les contrats d'achat en volumes passés avec certains fournisseurs et l'impact potentiel du surstockage de pièces qui en découle.



Certes, beaucoup d'entreprises utilisent des systèmes ERP pour leur SCM. Malgré cela, pour relier différentes sources de données et parvenir à extraire les informations dont ils ont besoin, les responsables de la supply chain sont souvent contraints d'interconnecter différents systèmes au moyen d'outils développés en interne. Ils finissent même par exporter des données vers des tableurs – une procédure fastidieuse qui, par ailleurs, peut entraîner la disparition d'informations précieuses dans les méandres des silos organisationnels.



Pour modéliser leurs supply chains, certaines entreprises se tournent vers le SQL et les bases de données relationnelles. Or, si ces solutions sont adaptées à certaines tâches comme la récupération et l'agrégation de données, elles ne sont pas du tout conçues pour l'analyse des interconnexions complexes des supply chains. Dès que vous voulez analyser tel ou tel lien dans la chaîne, il faut effectuer une jointure de tables SQL, ce qui devient très vite rédhibitoire.



Les bases de données de graphes peuvent relever ce défi pour vous livrer des éclairages approfondis sur votre supply chain.