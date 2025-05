Les plateformes d’IA hybrides ont un bel avenir

Teradata a connu des résultats mitigés ces dernières années. Teradata joue son avenir sur sa capacité à s’adapter à la transition vers le cloud, un axe stratégique qu’elle a adopté avec des offres comme VantageCloud et des partenariats avec Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. Cependant, cette stratégie "cloud first" tarde à porter ses fruits à grande échelle, et la concurrence intense dans ce secteur pourrait limiter sa marge de manœuvre. En parallèle de ses résultats (cf. tableau), le cours de son action a subi une forte baisse depuis plusieurs années : introduite à 26$ en 2007 l’action est montée à plus de 80$ et est aujourd’hui en dessous de son cours d’introduction. Les résultats récents de Teradata ont donc été faibles, et son avenir reste incertain, dépendant largement de sa réussite dans le cloud. Son indépendance n’est pas directement en péril aujourd’hui, mais une stagnation prolongée pourrait la rendre vulnérable à une perte d’autonomie, que ce soit par acquisition ou par des pressions financières accrues. La société est à un tournant critique, et sa capacité d’innovation sera déterminante.Le marché de l’intelligence artificielle (IA) c’est l’avenir, Teradata sur ce marché se positionne comme une solution robuste et spécialisée, principalement axée sur l’analytique des données à grande échelle et l’IA de confiance (Trusted AI), avec notamment un accent sur la fiabilité, la gouvernance des données et des solutions sur mesure pour des cas d’usage complexes.Teradata propose en particulier avec VantageCloud une solution de plateforme d’IA hybride, qui a un avenir prometteur pour les grandes entreprises gérant des millions de clients. Avec cette offre Teradata ne concurrence pas directement AWS, Azure, GCP mais se positionne comme un complément plutôt qu’un rival direct. Sur le marché de l’IA, Teradata occupe une niche précieuse : celle d’un fournisseur de solutions analytiques et IA fiables, évolutives et intégrées.Une plateforme hybride permet à une entreprise de garder ses données sensibles sur son propre site pour la conformité, tout en exploitant la puissance du cloud public pour des tâches d’IA nécessitant une capacité à prendre en charge de gros volumes facilement, comme pour l’entraînement de modèles ou l’analyse en temps réel. Pour les grandes entreprises ayant des millions de clients, les plateformes d’IA hybride devraient devenir un standard dans les secteurs nécessitant à la fois volumes, sécurité et flexibilité (Télécommunication, Banque, Grande Distribution, Santé …), car avec des millions de clients les coûts d’une infrastructure « full-cloud » peuvent devenir prohibitifs.Pour les entreprises qui gèrent des millions de clients, les solutions hybrides permettent d’exécuter des tâches critiques sur site (moins cher à long terme pour certaines opérations) tout en utilisant le cloud pour des pics d’activité ou des projets expérimentaux, comme le déploiement de modèles d’IA générative. Une architecture hybride réduit les risques liés à une dépendance totale au cloud (pannes, cyberattaques, interruptions de service) et elle permet de répartir ces charges entre des environnements optimisés : par exemple, des modèles légers sur site pour des décisions rapides et des analyses profondes dans le cloud pour des prédictions à long terme.L’avenir de Teradata peut être brillant sur le marché des grandes entreprises, car ses solutions offrent un équilibre unique entre contrôle, coût et innovation. L'adoption de ces solutions devrait croître à mesure que les besoins en données et en IA se complexifient, à condition de surmonter les défis d’intégration et de rester compétitifs face aux alternatives "full-cloud". Pour une entreprise gérant des millions de clients, Teradata peut être une excellente solution pour naviguer dans un monde numérique en constante évolution. Cependant, le succès dépendra de la capacité de Teradata à simplifier l’expérience utilisateur et à parfaitement intégrer des avancées comme l’IA générative ou l’automatisation intelligente.« L’avenir est une porte, le passé en est la clé » Victor Hugo.À suivre.