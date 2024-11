Teradata nomme Louis Landry au poste de Chief Technology Officer

Louis Landry travaille pour Teradata depuis plus de 10 ans. Depuis 2020, il était Vice President of Technology & Innovation, où il a dirigé des travaux de recherche et de développement avancés. Son rôle consistait à tirer parti des principaux atouts de Teradata pour faire face aux bouleversements émergents du marché, en particulier l’évolution vers des plateformes de données ouvertes et connectées, ou encore la révolution de l’intelligence artificielle, y compris l’IA générative. Sous sa direction, son équipe a contribué à la création de nouvelles fonctionnalités innovantes, Teradata ask.ai par exemple, et a supervisé le développement de nouvelles offres, telles que le projet de moteur de calcul désormais connu sous le nom de Teradata AI Unlimited, le premier moteur d’IA/ML à la demande de Teradata. Auparavant, il a occupé des postes de direction clés au sein de la société, notamment celui d’Engineering Fellow et CTO of Unified Data Architecture Platform Technologies.



« Dans un contexte où le secteur des données et de l’analytique est en passe de redéfinir la plateforme de données d’entreprise afin de l’adapter à l’ère de l’IA, je ne peux imaginer meilleur choix que Louis pour veiller à ce que notre roadmap technologique réponde aux besoins actuels et futurs de nos clients et de nos prospects », déclare Steve McMillan, Président et CEO de Teradata. « Je suis ravi que Louis prenne la direction des opérations tandis que nous continuons de construire l’avenir de Teradata en tant que plateforme d’IA hybride. Sa compréhension approfondie du marché et des nouvelles technologies dans le domaine des données et de l’analytique nous permettra de tirer pleinement parti de l’innovation en tant que facteur clé pour une croissance accélérée ».



« À l’heure où l’IA transforme les entreprises, la fiabilité des données, les performances et l’efficacité à l’échelle de Teradata offrent exactement les bases dont les entreprises ont besoin », commente Louis Landry. « Je suis ravi de contribuer à la poursuite des avancées de notre plateforme ouverte et connectée, en apportant la prochaine génération de valeur axée sur l’IA à nos clients dans l’environnement de leur choix ».



Avant de rejoindre les rangs de Teradata, Louis Landry a occupé plusieurs postes importants chez MicroStrategy, où il était chargé du développement de produits analytiques. Chez Sears Holdings Corporation, il a dirigé la conception d’une plateforme d’acquisition de données en temps réel à l’aide de technologies open source. Chez eBay Inc., il a supervisé le développement d’une plateforme analytique destinée aux principaux vendeurs du marché, ainsi qu’un projet interne d’analyse as-a-Service visant à rendre l’entreprise plus data-driven.



Louis Landry a également apporté d’importantes contributions à la communauté open source en tant que Project Leader and Development Coordinator dans le cadre du projet Joomla! de 2005 à 2011.



Louis Ladry est titulaire d’une licence en informatique acquise à l’université Louisiana Tech et s’est vu décerner un Rethink Strategy Certificate par la Harvard Business School.