Les premiers pas de CIMON, alimenté par l'IA, en tant qu'assistant des astronautes

Le plus récent membre de l'équipage de l'ISS, développé et créé en Allemagne, a été appelé à l’action jeudi avec le commandement, « Réveille-toi, CIMON ! », par l’astronaute allemand de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), Alexander Gerst, qui vit et travaille à bord de l’ISS depuis le 8 juin 2018.



CIMON a répondu au chef Gerst en disant : « Que puis-je faire pour vous ? ». La boule en plastique de cinq kilogrammes, de la taille d’un ballon de gymnastique, a ensuite franchi une série d'étapes opérationnelles, dont la navigation en apesanteur, pour démontrer ses capacités.



Airbus a développé et construit CIMON pour le compte du Centre aérospatial allemand (DLR) et a fourni les capacités de navigation autonome du robot pour la planification des mouvements et la reconnaissance des objets. IBM Watson permet à CIMON de reconnaître les visages et de répondre aux commandes vocales et aux requêtes de Gerst à l'aide de l’IA à commande vocale hébergée dans le cloud d’IBM.



CIMON a pu chercher le visage de Gerst et établir un contact visuel. Deux caméras fournissent à CIMON les données nécessaires à la reconnaissance faciale, tandis que cinq autres caméras sont utilisées pour l'orientation et la documentation vidéo.



La mise en service de CIMON est un événement marquant de deux ans et demi dans la préparation de l'équipe d'exploitation du centre de contrôle au sol BIOTESC de l’Université des Sciences appliquées et des Arts de Lucerne, en Suisse. Après une préparation intensive et d'innombrables heures d’entraînement, CIMON est sorti du module Columbus de l'ISS, où il est entreposé depuis son arrivée le 8 juin.



Le robot alimenté par l’IA a fait la démonstration de ses compétences d'assistance et, a affiché sur son « visage », les instructions d’une expérience scolaire de cristallisation. Le robot a également effectué quelques manœuvres, enregistré une vidéo et des photos avec son appareil photo intégré et a joué de la musique.



Les aspects humains du système d'assistance ont été co-développés et supervisés par des scientifiques de l'hôpital universitaire Ludwig Maximilian de Munich. Les « oreilles » de CIMON se composent de 8 microphones pour la reconnaissance directionnelle et d'un microphone directionnel pour une bonne reconnaissance vocale. Sa bouche est un haut-parleur à travers lequel il peut parler et jouer de la musique.



Douze ventilateurs internes permettent à CIMON de se déplacer et de tourner librement dans toutes les directions. De cette façon, CIMON peut se tourner vers un astronaute particulier quand on s’adresse à lui, hocher ou bouger la tête et suivre l'astronaute dans l'espace, indépendamment ou sur commande.



Une équipe de projet de 50 personnes du Centre aérospatial allemand (DLR), d'Airbus, d'IBM et de l'hôpital universitaire Ludwig Maximilian de Munich, financée par le Ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie, a commencé à travailler sur CIMON en août 2016. Près de deux ans plus tard, CIMON est arrivé à l'ISS avec un équipage dirigé par Gerst, un astronaute allemand de l'ESA qui effectue sa deuxième mission vers la station spatiale.