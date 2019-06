LogMeIn dévoile la gamme de solutions Bold360 boostée par l’IA

LogMeIn (Nasdaq : LOGM) introduit aujourd’hui sa nouvelle gamme de produits Bold360 qui permet aux entreprises à travers le monde de passer à un niveau supérieur en termes de relation clients, en identifiant encore mieux les besoins des consommateurs. Reposant sur Bold360, la plateforme primée d’engagement client boostée par l’IA, ces nouvelles offres que sont Bold360 Service, Bold360 Advise et Bold360 Acquire ont un objectif commun. Elles visent à aider les entreprises à délivrer une expérience client qui a du sens, et ce dès la première interaction et tout au long du parcours client.



« Aujourd’hui, l’expérience client ne se limite plus qu’au support mais s’étend à l’accompagnement tout au long du parcours client », explique Paddy Srinivasan, General Manager, Customer Engagement & Support chez LogMeIn. « Les entreprises ont la possibilité de mieux accompagner leurs clients en allant au-delà des simples interactions ponctuelles et ainsi créer avec eux un véritable lien sur la durée. Nous étendons Bold360 pour offrir l’intelligence artificielle conversationnelle à l’ensemble des points de contacts clients ; qu’il s’agisse de l’équipe commerciale, du service client ou de l’assistance après-vente. Cette nouvelle gamme de solutions permet d’exploiter le meilleur des technologies d’IA pour les chatbots et les employés en contact direct avec les consommateurs pour identifier au mieux leurs besoins. »



La nouvelle gamme Bold360 offre une intégration plus fluide entre vente proactive, service client et assistance aux agents. Cette série étend ainsi l’impact qu’a l’intelligence artificielle sur le web et les centres d’appels directement en première ligne. Cela permet à la fois aux clients et aux employés d’être mieux soutenus en ligne et en magasin.



Bold360 Service permet aux entreprises d’assister chaque client selon leur canal de prédilection (chat en direct, messagerie, e-mail, SMS, réseaux sociaux et avec un chatbot conversationnel). Bold360 Service offre le meilleur de l’intelligence artificielle et de la technologie agents au sein d’une même solution. Cela va de la solution en libre-service alimentée par l’IA qui améliore l’efficacité opérationnelle et accélère les résolutions, jusqu’à la possibilité d’avoir des interactions personnelles avec des agents humains qui ont pour tâche de bâtir des relations plus fortes avec les clients.



Bold360 Advise



Bold360 Advise permet à chaque employé en contact direct avec les clients, en magasin et sur le terrain de prendre les meilleures décisions pour chacun de leurs clients, en donnant à tous les agents l’accès aux informations centralisées. Cela élimine les frictions liées à la recherche et à l’exploitation d’informations critiques pour permettre aux employés de se concentrer sur le client et d’offrir une expérience plus personnelle et cohérente.



Bold360 Acquire (Prochainement disponible)



Avec Bold360 Acquire, les chabots conversationnels serviront de guide proactif aux visiteurs des sites web via une expérience d’achat personnalisée. Ils accélèreront la sélection des produits en répondant aux questions des acheteurs en temps réel. En développant des expériences personnalisées dès le départ, en facilitant le processus d’achat, en favorisant la découverte de nouveaux produits et en faisant le pari de la formation, Bold360 Acquire est conçu pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de l’intelligence artificielle pour accélérer leur croissance, en augmentant la conversion et en diminuant l’abandon des paniers.



« La frustration des clients peut vite s’installer lorsqu’ils ne trouvent pas exactement ce qu’ils cherchent au bon moment », déclare Mary Wardley, Program Vice President, Customer Care et CRM chez IDC. « Au sein de l’espace numérique, ils peuvent facilement exprimer leur colère à travers des posts sur les réseaux sociaux et changer de prestataire très rapidement. Le succès d’une entreprise se vérifie bien souvent à travers l’expérience client qu’elle offre. Adopter une approche holistique de l’expérience client et offrir des interactions différenciantes tout au long du parcours client, ou encore capitaliser sur les moments qui peuvent avoir un impact positif reste la meilleure façon de suivre l’évolution rapide de cette industrie et de répondre aux attentes de plus en plus élevées des clients. »



La gamme Bold360 réactualisée donne l’opportunité aux entreprises d’offrir une expérience client tournée vers l’avenir. Qu’il s’agisse de mieux armer les employés qui sont en première ligne, d’aider les clients à se repérer de façon transparente tout au long de leur cycle d’achat ou de les orienter au mieux selon leurs préoccupations en temps réel. Bold360 met l’intelligence artificielle en première ligne pour amplifier l’intelligence humaine.