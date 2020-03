ML-Academy automatise l’Agence Marketing avec le Machine Learning

ML-Academy, "The Machine Learning Academy", verticalise sa boîte à outils de science des données pour les agences marketing, avec 5 nouveaux produits :

1. Acquisition de données marketing

2. Préparation des données

3. Intelligence Marketing

4. Machine Learning

5. Connecteur de données



Acquisition de données marketing

Intégration de toute source de données, y compris de médias sociaux, de systèmes CRM et ERP, de sites de comparaison, de plates-formes de messagerie et des réseaux publicitaires. L'extension et l'automatisation de l’acquisition de données permet à l’agence d'augmenter son potentiel et son efficacité.



Préparation des données

Les processus de manipulation de données peuvent être pénibles et fastidieux s'ils ne sont pas automatisés. ML-Academy automatise la production de données propres et agrégées pour les clients d’agence marketing.



Intelligence Marketing

Solution flexible permettant de rationaliser le Flux de Production de Rapports et d’Analyses Marketing, à destination d’outils d’Intelligence Marketing les plus appropriés aux besoins actuels et futurs de l’agence.



Machine Learning

Solution permettant d’augmenter l’Intelligence Marketing de l’agence avec le Cognitive Analytics, le Machine Learning et le Deep Learning.



Connecteurs de données

Permet de transférer les données de publicité et de marketing dans un Data Lake en quelques minutes. Intégration directe avec les stockages privés et cloud au choix avec des mises à jour automatiques programmées.