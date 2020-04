ML-Academy simplifie l’accès aux PME à l’Inbound Marketing

MaIA permet de créer des workflows de Marketing Inbound Automation et de lead management en quelques clics et de programmer l’exécution des campagnes et la diffusion contextuelle de contenus engageants sur de nombreux supports digitaux.

Dans les faits, il s’agit de capturer un prospect en lui proposant une rétribution sous la forme d’un contenu exclusif ou promotionnel. Celui-ci recevra ensuite des emails ou des SMS selon les étapes de maturation orchestrées par l’IA de MaIA, qui gère en même temps le scoring des leads et la synchronisation avec le CRM pour que les commerciaux puissent exploiter les meilleures opportunités.



ML-Academy délivre un service clés en main et accompagne ses clients tout au long du projet MaIA, qui supporte de plus la transformation digitale de la PME au service de la stratégie commerciale.