MariaDB annonce une nouvelle version de MariaDB Enterprise Server

MariaDB® Corporation, à l'occasion de sa conférence annuelle MariaDB OpenWorks réunit utilisateurs et développeurs, et annonce que MariaDB Enterprise Server prend désormais en charge les applications critiques des entreprises grâce à une base de données garantissant fiabilité et stabilité supérieures. MariaDB Enterprise Server s'enrichit de nouvelles fonctionnalités, notamment un audit plus puissant et granulaire, des sauvegardes plus rapides et très fiables pour les bases de données volumineuses, et un chiffrement de bout en bout pour toutes les données au repos sur les clusters MariaDB. Soumise à un système d'assurance qualité et à des tests rigoureux pour assusrer une fiabilité et une stabilité renforcées, MariaDB Enterprise Server est pré-configuré pour répondre aux exigences d'environnements de production sécurisés.



« Nous observons que chaque entreprise a des besoins très variés par rapport à un utilisateur lambda de la communauté, » déclare Max Mether, vice-président en charge des produits serveurs chez MariaDB Corporation. « Ces clients qui évoluent dans des dimensions différentes privilégient fortement la stabilité et la sécurité. Pour répondre à ces exigences, nous leur proposons une autre version de MariaDB Server, adaptée à la charge de travail de production des entreprises. »



100 % Open Source, MariaDB Enterprise Server sera la version par défaut des clients qui utilisent la plateforme MariaDB sur site ou dans le Cloud. MariaDB Corporation continue de développer et de diffuser MariaDB Community Server et de collaborer avec la communauté pour encourager l'innovation, tandis que MariaDB Enterprise Server répond aux besoins de fiabilité, de stabilité et d'exploitation de la clientèle d'entreprise.



« Des milliers d'entreprises à travers le monde font reposer leur activité sur la plate-forme Now, » déclare Pat Casey, vice-président adjoint du développement et des opérations chez ServiceNow. « Cette assurance qualité et la stabilité supérieure pour les fonctionnalités critiques des entreprise sont cruciales. À notre niveau et en production avec 100.000 bases de données MariaDB, la fiabilité est primordiale. »







Principaux avantages de MariaDB Enterprise Server :



Des fonctionnalités et des outils de pointe : MariaDB Enterprise Server comprend des fonctionnalités non disponibles dans la version MariaDB Community Server, elles répondent à des besoins spécifiques aux entreprises. Les fonctionnalités majeures sont soigneusement rétroportées vers des versions précédemment supportées afin que les utilisateurs des versions plus anciennes puissent profiter rapidement des nouveautés destinées à l'entreprise. Les nouvelles fonctionnalités en cours de développement concernent un plug-in d'audit renforcé, une sauvegarde de MariaDB améliorée et un chiffrement complet des données au repos de la solution MariaDB Cluster.



Sécurité, performances et évolutivité pour une production immédiatement disponible : Contrairement à Community Server, MariaDB Enterprise Server est configurée pour des environnements de production sécurisés, très performants et prêts à l'emploi.





Assurance qualité supérieure : Même si l'ensemble de la communauté profite de fonctionnalités de pointe et en cours de développement, la clientèle entreprise bénéficie quant à elle d'une version endurcie de MariaDB, avec des fonctionnalités pleinement supportées et destinées à la production.





Stabilité à grande échelle : MariaDB Enterprise Server fait l'objet d'une assurance qualité qui teste les performances à grande échelle pour les charges de travail en production. La priorité est donnée à la résolution des problèmes identifiés dans MariaDB Enterprise Server pour garantir encore plus de stabilité aux clients.





Intégrité des versions : MariaDB Enterprise Server est diffusée en toute sécurité avec une chaîne de traçabilité clairement définie depuis MariaDB jusqu'aux clients pour empêcher toute modification du code binaire.





MariaDB Enterprise Server 10.4 sera disponible au printemps 2019 avec la prochaine version de la plateforme MariaDB. MariaDB diffusera aussi à cette occasion des versions en disponibilité générale de MariaDB Enterprise Server 10.2 et 10.3, comprenant des fonctionnalités de pointe pour l'entreprise, dont une sauvegarde améliorée. Contactez MariaDB pour en savoir plus ou pour participer au programme bêta.