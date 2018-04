MariaDB dynamise l'offre analytique avec le rachat de MammothDB

MariaDB® Corporation, l'entreprise qui développe la base de données Open Source éponyme à la croissance la plus rapide du marché, annonce le rachat de MammothDB, l'éditeur de bases de données analytiques, pour l'entreprise pour un montant non communiqué. Grâce à cette acquisition, MariaDB étend sa présence en Europe avec une nouvelle représentation à Sofia en Bulgarie et étoffe son expertise globale en ingénierie et conseil pour renforcer sa solution analytique moderne MariaDB AX et développer sa stratégie plus large de base de données en tant que service (DBaaS).

« L'équipe MammothDB rejoint MariaDB à un moment critique de notre croissance et apporte un savoir-faire impressionnant en termes de solutions pour le Big data, » déclare Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation. « L'année dernière, la solution MariaDB AX a fait l'objet d'une demande en forte hausse, à l'heure où les entreprises cherchent à combler une lacune en matière de solutions analytiques Open Source à cause des offres propriétaires comme Oracle et Teradata. La solide expertise de MammothDB en solutions de base données analytique sera très précieuse pour MariaDB qui pourra ainsi répondre à une demande croissante et continuer de rendre ses solutions d'analyse toujours plus innovantes. »

Commercialisée pour la première fois en 2017, MariaDB AX est une solution analytique et de data warehousing moderne qui s'adapte au matériel existant déployé sur site et à toute plateforme dans le Cloud public, privé ou hybride, sans risque de verrouillage auprès d'un fournisseur Cloud spécifique. Portée par la solution transactionnelle à grand succès MariaDB TX, MariaDB AX fournit des analyses hautes performances avec un stockage distribué et un traitement parallèle tout en transformant en résultats tangibles et exploitables les données relatives à tous les aspects de l'activité de l'entreprise. Avec l'atout que représente l'expertise technique solide de MammothDB, MariaDB pourra poursuivre l'amélioration de l'offre MariaDB AX tout en fournissant des déploiements optimisés pour ses clients en quête de solutions analytiques et présents sur tous les marchés.

« Nous assistons à une synergie importante entre notre mission et l'objectif de MariaDB qui est de fournir des solutions de base de données pour l'entreprise novatrices pour une infime partie du coût d'autres solutions disponibles sur le marché, » déclare Steve Keil, ex-CEO de MammothDB. « MammothDB a été créée pour aider les entreprises qui en avaient assez d'investir 80 % de leur budget informatique dans des licences et du matériel fournis par des sociétés telles qu'Oracle et Teradata. Nous sommes ravis de nous allier à MariaDB afin de poursuivre cet objectif et d'aider à proposer une offre analytique toujours plus puissante à la communauté Open Source mondiale. »

Ce rachat fait suite à l'actualité récente de MariaDB, notamment un investissement de la Banque Européenne d'investissement (BEI) et du groupe Alibaba pour un montant total de 54 millions de dollars et à une conférence Utilisateurs mondiale d'envergure qui a été ponctuée d'interventions de clients tels que la Development Bank of Singapore (DBS) ou ServiceNow. Grâce à la nouvelle représentation basée à Sofia, MariaDB pourra continuer d'étendre sa présence à travers l'Europe, accélérer la fourniture de produits et mieux prendre en charge sa communauté mondiale en expansion.