MarkLogic reconnu comme Challenger dans le Magic Quadrant 2018 du Gartner pour les Systèmes de Gestion des Bases de Données Opérationnelles

MarkLogic Corporation, le leader des bases de données NoSQL pour les entreprises, annonce aujourd’hui figurer parmi les Challengers du « Magic Quadrant for Operational Database Management Systems » du cabinet d’études Gartner. Le cabinet d’études salue à la fois la complétude de la vision et la capacité à délivrer de l’éditeur en le plaçant au plus haut et le plus à droite du quadrant des challengers.



En tant que solution de base de données multimodèle reconnue pour sa capacité à intégrer des données hétérogènes issues de multiples sources de données, MarkLogic figure pour la troisième année consécutive à cette place dans le quadrant magique du Gartner. Cette reconnaissance valide le positionnement de MarkLogic qui lui permet aujourd’hui d’être choisie par des entreprises de toutes tailles et des agences gouvernementales pour rapidement construire et sécuriser leurs applications critiques ainsi que leurs plateformes de gestion de leurs données structurées et non structurées en toute sécurité.



« Les entreprises manifestent aujourd’hui un attrait certain pour les data hubs bien gouvernés comme le nôtre. Quant aux industries qui nécessitent des fonctionnalités de sécurité toujours plus perfectionnées, elles devraient se tourner vers MarkLogic dans les années qui viennent. Nous pensons que notre positionnement dans le dernier rapport de Gartner souligne ce point de vue », a déclaré Gary Bloom, CEO de MarkLogic. « Nous avons longtemps concentré nos efforts sur les besoins des entreprises en matière d’unification des silos de données, d’adoption de SGBD multimodèle, de sécurisation des données et de création de solutions de base de données adaptées au cloud. Ce dernier rapport du Gartner salue nos efforts et nous encourage à dépasser les attentes du marché et à innover pour l’avenir ».



MarkLogic challenge avec succès les acteurs historiques des bases de données sur leur propre terrain : les cas d’usages critiques en entreprise. Ce faisant, MarkLogic a pu se distinguer des autres fournisseurs de bases de données de nouvelle génération et réduire le fossé qui le sépare des acteurs historiques en matière d’exécution, de sécurité, de service et de support.



Commentaires de clients Peer Insights du Gartner au sujet de Marklogic :



– Sr. Director, Product Development dans le secteur de l’industrie manufacturière, « MarkLogic est extrêmement robuste, facilement scalable et apporte les performances dont nous avions besoin pour alimenter en données spécifiques des centaines de milliers de techniciens de réparation ainsi que des diagnostics sur des équipements à travers le monde. »



– Distinguished Engineer dans l’industrie de la santé, « MarkLogic détient le meilleur outil de gestion documentaire à haute disponibilité et scalable prenant en charge le contrôle d’accès basé sur les rôles et les transactions ACID. »



Pour répondre aux besoins des entreprises en matière de transformation et de continuité numérique, les systèmes SGBD doivent aujourd’hui gérer, et non plus simplement stocker, les données et les métadonnées nécessaires pour prendre plus rapidement des décisions éclairées. Cette tendance a poussé les entreprises à adopter des solutions de data hub plus agiles en lieu et place de solutions moins simples à utiliser et moins sécurisées comme les data lakes. Avec le lancement récent de son Data Hub Service sur le cloud, MarkLogic donne à ses clients la possibilité de rapidement construire et utiliser un Data Hub sécurisé et efficace pour porter l’architecture de données nécessaire à leur transformation.