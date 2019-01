MarkLogic, seul Visionnaire du Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics de Gartner

MarkLogic Corporation, éditeur de bases de données NoSQL opérationnelles et transactionnelles pour les entreprises, annonce avoir été reconnu par le Gartner comme le seul Visionnaire dans le Magic Quadrant 2019 for Data Management Solution for Analytics.



C’est la troisième année consécutive que MarkLogic se retrouve le plus à droite dans les visionnaires de ce Magic Quadrant. Cette récompense renouvelée valide le positionnement innovant de l’éditeur en tant que solution capable de résoudre les problèmes d’intégration complexe de données. Les entreprises utilisent ainsi MarkLogic pour obtenir et maintenir une vue à 360° de leurs données plus rapidement que jamais, améliorant ainsi la prise de décision et les processus analytiques. Avec une plateforme NoSQL multimodèle, les utilisateurs peuvent intégrer toutes leurs données pour alimenter directement les applications métiers et analytiques, les traiter pour permettre d’y appliquer des algorithmes d’intelligence artificielle et de machine learning, et tout cela en garantissant un niveau avancé de sécurité pour leurs données. Et ils peuvent le faire sans s’encombrer des processus ETL fastidieux qui pénalisent habituellement les systèmes traditionnels.



« Les entreprises ne peuvent plus se permettre de ne pas donner du sens à leurs données bloquées dans des silos. La technologie et les services cloud du Data Hub de MarkLogic connaissent ainsi une adoption rapide par le marché, car les entreprises cherchent à avoir une vue à 360° ​​des données capable de fournir la qualité et la gouvernance nécessaires pour alimenter des systèmes d’IA et d’analyse efficaces », a déclaré Gary Bloom, CEO de MarkLogic. « Les technologies traditionnelles n’ont pas été conçues pour répondre aux défis actuels en matière de données et contribuent à la création d’encore plus de silos, tandis que certaines nouvelles technologies ne fournissent pas les garanties suffisantes en matière de gouvernance et de sécurité des données nécessaires. Le Data Hub de MarkLogic permet aux entreprises de suivre le rythme de leurs activités, en unifiant et en sécurisant les données sans perdre de temps sur des ETL complexes et lents. »



Sur la plateforme Gartner Peer Insight, qui recense les avis anonymes de spécialistes, un ingénieur déclare au sujet de MarkLogic : « C’est un des systèmes multi-modèles les plus avancés du marché. Il combine recherche, graphe, document et analytique au sein d’un environnement scale-out ». Il a ensuite ajouté que MarkLogic était : « le meilleur système de gestion de métadonnées, évolutif, doté de modèles flexibles et d'une recherche sémantique ».



Avec plus de 2 000 clients entreprises et institutionnels à travers le monde, MarkLogic s’est bâti une solide réputation dans le secteur des bases de données opérationnelles et transactionnelles NoSQL. La position de MarkLogic dans ce Magic Quadrant reflète cette perception du marché et salue l’approche innovante choisie par l’entreprise pour tout ce qui touche à l’intégration des données.



Dans le cadre du Magic Quadrant, Gartner a évalué 19 fournisseurs sur la base de leur vision et de leur capacité d’exécution. Outre son positionnement en tant que seul visionnaire pour les solutions de gestion de données pour l’analytique, MarkLogic a été reconnu comme un Challenger dans le Magic Quadrant 2018 de Gartner pour les systèmes de gestion de base de données opérationnelle.