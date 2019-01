Mes prédictions pour 2019 : Objets, données, mais surtout algorithmes

Mais quels sont donc ces petits êtres bizarres nommés « algorithmes ». Ce ne sont finalement que des méthodes, des processus, décrits au travers d’un langage de programmation. Rien de mystérieux donc. A condition qu’ils soient localisés, documentés, référencés, qu’on garde la trace de leur existence, et contrôle un minimum leur fonctionnement.Rien de magique dans un algorithme, il est défini par l’Homme, et programmé par la suite (aujourd’hui par l’Homme, demain par la machine qui saura transformer un algorithme en programme). En revanche, il s’en développe beaucoup, chaque jour ou presque.Et ils se chargent de tâches de plus en plus stratégiques : accorder ou pas un prêt à un client, valider ou refuser un investissement, calculer le taux d’un crédit, calculer une prime d’assurance, déterminer quels clients sont à récompenser pour leur fidélité, quels candidats seront reçus en entretien, etc.Ne pas les gérer, ces algorithmes, c’est un peu comme si vous embauchiez des salariés, sans en faire la liste, sans savoir où ils sont, ce qu’ils font, comment ils le font, sans les contrôler… ce serait absurde et vous ne le feriez pas ! Donc, ne le faites pas non plus avec vos algorithmes.En termes d’algorithmes, les mots nouveaux à intégrer dans votre vocabulaire seront :- Cartographie : savoir quels algorithmes font quoi, avec quelles données, pour répondre à quelles questions, et prendre quelles décisions ;- Explicabilité : savoir comment sont prises les décisions de ces algorithmes. Toute décision doit être analysable, et explicable. Ne serait-ce que pour vérifier que l’algorithme applique les règles définies par votre organisation. Souhaitez-vous que l’égalité hommes-femmes soit respectée, que certaines données ne soient pas utilisées dans une prise de décisions, etc. L’explicabilité de l’algorithme vous permettra de le vérifier ;- Auditabilité : c’est le pendant de l’explicabilité. Votre service d’audit interne devra apprendre à auditer les algorithmes, tout comme il sait auditer les procédures manuelles ;- Labellisation : car sans doute, pour rassurer vos clients, vous conformer à la loi, communiquer sur l’éthique et la responsabilité sociale de votre organisation, sera-t-il nécessaire que cet audit de vos algorithmes soit fait par un organisme indépendant.Cessez de voir la gouvernance sous l’angle informatique. Dans une économie de la donnée, la gouvernance dépasse largement une simple cartographie des bases de données. C’est d’ailleurs un sujet trop complexe pour être confié seulement à des informaticiens (je ne vais encore pas me faire des amis). Ils font bien sur partie du projet, mais la gouvernance des données et des algorithmes implique l’ensemble des métiers de l’entreprise, et l’informatique dans son rôle de support. C’est un projet indispensable au développement de l’économie des données, et il doit être piloté par la direction générale.