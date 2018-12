Mind7 Consulting renforce sa présence à l’international

Fondée en 2011, Mind7 Consulting exploite les données à travers des systèmes d’information, et ce afin de répondre aux nouvelles priorités des entreprises. Plus généralement, Mind7 Consulting est spécialisée dans la mesure de la performance et le traitement des données.



Mind7 Consulting Luxembourg réunira une équipe d’experts pluridisciplinaires qui sera chargée de travailler en proximité avec les clients luxembourgeois de l’ESN. Cette première étape à l’international pour Mind7 Consulting lui permettra de valider ses orientations et de commercialiser une offre de service avant-gardiste pour accompagner les clients luxembourgeois dans leur transformation digitale. La présence de Mind7 Consulting au Luxembourg est d’autant plus forte que Myrtea Metrics, Startup et petite sœur de Mind7 Consulting, a été retenue dans le cadre du programme LePlateauLux de la Société Générale.



Andrea ZERIAL et Stéphane HUGOT, directeurs associés de Mind7 Consulting: « En investissant sur le Luxembourg, nous avons décidé de nous positionner durablement comme un partenaire stratégique pour nos clients locaux. Nous allons notamment accompagner les professionnels de l’industrie financière dans la mise en œuvre de projets à très forte valeur ajoutée en matière de data et de gestion de la performance. Enfin, cette annonce nous permettra aussi de bénéficier d’un bureau pour Myrtea Metrics qui va notamment participer au programme d’innovation de la Société Générale Leplateaulux. Nous bénéficions désormais d’une nouvelle corde à notre arc pour soutenir notre croissance sur la zone Benelux. »