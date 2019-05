Le moteur de recherche, une approche stratégique pour décloisonner l’accès à l’information

Rappel sur les fondamentaux du moteur de recherche



Un moteur de recherche est une application qui récupère l’information des systèmes sources et la stocke dans son propre référentiel (« l’index »). Ainsi, l’information est restituée plus rapidement (parce que vous cherchez sur son index plutôt que sur l’ensemble des sources). Par exemple, si vous pensez aux recherches web (type Google) lorsque vous cherchez une information sur Internet, la comparaison est évidente. En amont de votre recherche, le moteur a scanné les différents sites pour récupérer l’information des pages existantes. Puis, il l’a stockée dans son index. Ainsi, lorsque vous cherchez, instantanément une réponse apparaît. Et pour cause ! Cet index a été spécialement conçu pour optimiser la performance à la recherche. En plus de cela, des traitements particuliers sont activables sur la donnée ainsi collectée. On pourra assurer la catégorisation, le filtrage, mais aussi des traitements sémantiques. Tout cela permet d’obtenir des réponses pertinentes et triées. Y compris sur d’énormes volumes de données, car par définition, les technologies ont été conçues pour stocker… toute l’info du Web !



Vers une utilisation plus poussée



La donnée stockée dans l’index a été « traitée ». Parfois, elle est nettoyée ou enrichie avant d’être enregistrée. On pourra donc en profiter pour mettre de « l’intelligence » dans cette indexation. Par exemple, catégoriser et répertorier des documents en fonction de leur contenu. Ou encore, les identifier et/ou les lier entre eux en fonction des informations retenues. Les moteurs de recherche sont donc tout indiqués pour ce type d’opération. Ils sont plus souples et plus faciles à mettre en œuvre que des outils de type Business Intelligence et savent très facilement traiter de l’information disparate et non encore normalisée.



Quelques cas d’utilisation pour mieux comprendre



Les exemples d’utilisation ne manquent pas : recommander une action en fonction du contexte de tel ou tel client, compléter la donnée collectée et ajouter de l’information à la volée, etc. Le moteur de recherche s’intègre bien dans les problématiques de nombreux clients et permet de collecter et de valoriser la donnée disponible en grande quantité. Avec des besoins de rafraîchissement en temps réel, ils mettent à disposition des opérationnels des outils qui leur simplifient le quotidien.



Tous les moteurs de recherche se valent-ils ?



Sur ce point, nous pensons que certaines technologies disposent d’une avance considérable et s’adaptent mieux que d’autres à des cas d’usage à valeur ajoutée. Exalead est l’une d’entre elles et, les consultants de Mind7 Consulting, partenaire et intégrateur de Dassault Systèmes depuis 2012, ont déjà déployé de nombreux projets avec cette solution. Cela s’explique notamment par son approche packagée et globale (nombreux connecteurs pour gérer l’accès aux données, création simplifiée d’interface utilisateurs, console d’administration intuitive, etc.). Ces différents éléments permettent alors de construire une application performante rapidement, de répondre à des cas d’usages variés ou encore d’administrer simplement la plateforme avec un minimum de ressources. Cette technologie est donc plus qu’un simple moteur de recherche et permet de créer des applications métier qui répondent aux besoins concrets des opérationnels sur le terrain.



Mind7 Consulting s’intéresse à ces concepts depuis longtemps et nous pensons même que ces solutions ont encore de beaux jours devant elles ! D’autant qu’elles sont extrêmement rapides à mettre en œuvre (2 à 3 mois en moyenne seulement). Ainsi, quand on met tout cela bout à bout, le ticket d’entrée se révèle bien plus intéressant que certaines autres solutions (y compris open source) nécessitant des équipes beaucoup plus conséquentes. La facilité de mise en oeuvre, la possibilité de construire une application très rapidement, d’adresser des cas d'utilisation et des contextes très variés sont une partie des raisons pour lesquelles nous sommes fiers d’être partenaire d'Exalead de Dassault Systèmes.