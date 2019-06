Mobilis Pro lance Mediartis, la première plateforme mettant au diapason le traitement des « data-voix » des comédiens avec le Règlement Général de Protection des Données

La voix des comédiens, une donnée personnelle à ne surtout pas négliger !



Entré en vigueur le 25 mai 2018, le RGPD a imposé de nouvelles règles en matière de traitement des données à caractère personnel (base juridique justifiant le stockage et la manipulation, droits d’accès, de rectification, droit à la portabilité, droit à l’oubli, suppression).



Si des efforts ont été fournis par l’industrie audiovisuelle pour se conformer à cette nouvelle législation, ils concernent majoritairement la gestion des données personnelles « classiques » (email, téléphone, identifiants de connexion, coordonnées postales).



Les données vocales sont en revanche à ce jour totalement ignorées par les professionnels du secteur ; une situation problématique sachant qu’ils reçoivent régulièrement des candidatures de comédiens, accompagnées d’extraits voix qu’ils conservent généralement pour de futurs castings (sur des clés USB, des mails, des CD, dans des ordinateurs…).



Or, la voix est une donnée personnelle qui nécessite la mise en place d’une organisation de réception et de stockage conforme à la norme RGPD, allant de l’archivage pendant une durée déterminée, à une mise à disposition des comédiens de toutes les informations dont le producteur dispose sur eux, jusqu’à la possible destruction de ces données.



En cas de manquements constatés par la CNIL, les risques de sanctions financières – pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial – incombent au client final, soit généralement les grandes sociétés de production européennes et mondiales. Celles-ci ont donc l’obligation de s’assurer que la totalité des données personnelles des comédiens partagées par les sous-traitants (agents, directeurs artistiques, producteurs etc.) soit 100% conforme au RGPD.



Face à l’urgence de la situation et conscient de la difficulté d’une telle mise en conformité, Mobilis Pro a conçu la plateforme de gestion de « data-voix » Mediartis.com à destination des professionnels de l’audiovisuel.



« Alors que la manipulation de données personnelles est de plus en plus sensible, il devient crucial pour les professionnels du secteur de se mettre en conformité avec le RGPD concernant les extraits voix. Or, il s’agit d’un travail de longue haleine et complexe, qui demande une parfaite connaissance de la réglementation. Notre ambition est donc d’accompagner l’industrie audiovisuelle dans cette transition. Il est aujourd’hui indispensable de se structurer intelligemment pour se prémunir au maximum de tout risque d’utilisation frauduleuse de la voix, tant pour les professionnels que pour les comédiens », explique Cécile Limal, Présidente de Mobilis Pro.



Mediartis, le coffre-fort d’extraits vocaux certifiés « RGPD » du producteur



Mediartis.com est une plateforme permettant aux producteurs de constituer une base privée de « datas- voix » de comédiens, labellisée « conforme RGPD ». Conçue en mode SaaS et s’appuyant sur l’intelligence artificielle, elle propose un outil clé en main garantissant :



Un traitement des « datas-voix »conforme RGPD : identification de datas, signalisation d’utilisation, demande d’agrément, confirmation d’exactitude, délivrance des accès pour consultation des extraits, gestion des demandes de rectification et effacement.



Une mise à jour permanente des données: les datas sont actualisées en temps réel, en intégrant les modifications, les demandes, les acceptations et les refus des utilisateurs.



Un pilotage des données simple et intuitif par le biais d’un tableau de bord : les professionnels stockent et utilisent leurs extraits directement sur la plateforme. Ils peuvent notamment catégoriser les voix via un système de « tagging» pour chaque échantillon reçu.



Des castings « voix » conformes : la plateforme ne fournit que des datas ayant reçu la validation des comédiens suivant les exigences du RGPD.

La gestion des mandats: des mandats peuvent être fournis aux directeurs artistiques pour utiliser les bases de données validées par les producteurs.



Un univers ultra-sécurisé : les données sont sécurisées et centralisées. Des accès aux personnes tierces (administrateurs, collaborateurs, etc.) peuvent être accordés en suivant un processus strict.

















« Notre objectif final est d’accompagner l’excellence des projets développés par l’industrie audiovisuelle. En proposant une plateforme permettant un traitement des extraits « voix » en tout point conforme au RGPD, nous permettons aux professionnels de se concentrer sur leur cœur de métier et de se décharger des aspects juridiques et administratifs complexes que demande aujourd’hui la gestion de la voix en tant que donnée personnelle », commente Cécile Limal.



Mediartis.com vient compléter l’offre VoxingPro.com, une plateforme de casting en ligne lancée par Mobilis Pro en 2016, qui constitue une base de données publique, alimentée directement par les comédiens, en conformité elle aussi avec le RGPD.