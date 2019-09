Modèle de calcul des coûts d’intégration : un pas important vers une meilleure maîtrise

Au début des années 2000, à l’apogée du monde du logiciel traditionnel, il était relativement simple de calculer le coût d’un logiciel. On achetait un droit de licence, un investissement d’un montant I , accompagné d’un contrat de maintenant annuel M , et l’on envisageait l’usage de l’ensemble sur un nombre d’années n . Le coût global était donc la valeur actuelle (VA) de l’ensemble soit :



Coût Logiciel Investissement = VA ( I + M x n )



Aujourd’hui les offres des éditeurs sont plus complexes à comparer. Vous pouvez toujours investir ce montant I, mais vous pouvez aussi choisir une offre « aaS », « as a Service », dont le montant dépendra de plusieurs facteurs, nombre d’utilisateurs, usage (nombre de flux, volume transféré…), de la puissance machine, et parfois… en fonction de la créativité de l’éditeur en question, de l’âge du directeur commercial.

Il devient quasiment impossible de garantir le montant de l’investissement sur plusieurs années, sauf à prendre un certain nombre d’hypothèses, dont on sait dès le départ qu’elles seront fausses. D’ailleurs la notion d’investissement n’existe plus. Alors que l’achat de licence d’un logiciel pouvait être amorti sur un à deux ans, un contrat « aaS » devient une charge variable.

C’est forcément intéressant pour une entreprise qui souhaite faire coller son usage et sa facture, mais tout dépend de la durée d’utilisation.

Et je ne vous parle pas des solutions « open source », dont le produit d’appel peut-être apparemment « gratuit », mais dont la gratuité est largement compensée par des modules complémentaires, une maintenance, et des prestations de service vendues au prix fort.



Selon une étude réalisée en 2016 par le CXP, la durée moyenne d’utilisation d’un ERP est de 9 ans. Et 29 % des entreprises utilisent un ERP installé depuis plus de 10 ans.

En matière d’intégration de données, il m’arrive fréquemment de rencontrer des clients qui envisagent d’investir dans un outil pour au moins une dizaine d’années, parfois même chez certains pour vingt ans !

Tiens, au fait, c’est d’ailleurs aussi la durée d’utilisation minimum d’une bonne tuyauterie. Et pour un bon pneu, c’est 50 000 kilomètres… soit un peu moins de 5 ans.



Alors, comment calculer le coût de notre investissement logiciel ? Tout d’abord en étant réaliste sur le nombre d’années. Certains éditeurs « aaS » vous orienteront sur une durée courte. « Oui, Monsieur le Client, notre logiciel sur 3 ans, est bien moins couteux de celui de notre concurrent »… certes, sur 3 ans… mais sur 5 ans, sur 8 ans, sur 10 ans… ? Le calcul se révèlera bien différent.

Dans le cas d’un investissement, une fois l’amortissement terminé, seule la maintenance est facturée. L’année supplémentaire d’utilisation n’est pas très couteuse. Dans le cas d’un « aaS », chaque année vous coutera le prix total de l’abonnement.



Donc :

- Commencez par estimer de manière réaliste la durée réelle n pendant laquelle vous envisagez d’utiliser le logiciel et son abonnement A ;

- Anticipez année par année, la croissance de la variable v utilisée par l’éditeur (nombre d’utilisateurs, volume de données, nombre de flux…) ;

- Anticipez année par année, le coefficient d’augmentation possible du prix de l’abonnement p , par exemple 1,05 pour 5 % d’augmentation annuelle ;

Et appliquez la formule suivante à plusieurs hypothèses :



Coût Logiciel « aaS » = VA ( A ( n1 ) + A ( n2 ) x p x v + A ( n3 ) x p x v + A ( n4 ) x p x v +… )



Vous aurez alors un montant à comparer entre un investissement et le modèle locatif.

Et par sécurité, vous calculerez également le coût d’une année supplémentaire dans les deux modèles.

Par expérience, vous constaterez sans doute que sur une durée courte, inférieure à cinq ans, le modèle variable a l’avantage, mais sur une durée plus longue, le modèle traditionnel est bien moins couteux. Le point d’équilibre se situe souvent entre 4 et 5 ans.