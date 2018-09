Mondobrain remporte le trophée 2018 de BNP Paribas Personal Finance dans la catégorie des nouvelles méthodes de travail

En analysant des milliards de combinaisons avec sa solution d'Intelligence Augmentée, MondoBrain permet de réduire considérablement les temps de réponse aux demandes de crédit tout en réduisant le risque d'impayés.



Le succès de ce projet ambitieux repose essentiellement sur :

- la combinaison des Intelligences Artificielle, Humaine et Collective,

- l'ergonomie de l'interface utilisateur,

- une puissance de calcul démultipliée par des algorithmes exclusifs,

- l'intégration facile dans les systèmes existants.



Khalid Saad Zaghloul, responsable des Risques Digitaux et des Fintechs au sein de BNP Paribas Personal Finance déclare : « C'est une aventure incroyable, vécue au sein d'une équipe fantastique avec des grands soutiens ! Voilà la première utilisation de l'Intelligence Artificielle dans notre secteur. MondoBrain nous aide à accélérer l'optimisation de nos processus et à sécuriser nos prises de décision. »



Pour Augustin Huret, fondateur et président de MondoBrain : « Remporter le trophée de l'innovation décerné par BNP Paribas Personal Finance signifie énormément pour nous. C'est la reconnaissance par l'une des entreprises les plus exigeantes que nous remplissons la mission que nous nous sommes assignés : apporter aux organisations les bénéfices commerciaux de l'intelligence artificielle en valorisant leur capital humain pour qu'elles deviennent de meilleurs endroits pour travailler ; ceci tout en assurant leur conformité et une totale transparence. »