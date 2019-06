MongoDB dévoile sa vision pour la plateforme de développement Realm

MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB), leader des plateformes data généralistes de nouvelle génération, marque aujourd'hui son entrée dans une nouvelle ère du développement web et mobile en dévoilant son projet pour Realm, entreprise rachetée en mai 2019. La fameuse base de données mobile et plateforme de synchronisation va donc fusionner avec la plateforme sans serveur MongoDB Stitch sous la marque Realm. L'objectif ? Permettre aux développeurs de travailler plus facilement avec les données tout au long du cycle de vie applicatif, du front-end au back-end.



« La raison d'être de MongoDB a toujours été d'offrir aux développeurs une base de données qui leur permette de consacrer tous leurs efforts à la création d'applications de qualité. En rachetant Realm, nous voulons étendre cet engagement au développement d'applications web et mobiles brassant de forts volumes de données », déclare Eliot Horowitz, CTO et co-fondateur de MongoDB. « En associant les points forts de Stitch à ceux de la base de données mobile et plateforme de synchronisation de Realm, nous pourrons simplifier considérablement le travail des développeurs à chaque couche de la stack. Ils pourront non seulement travailler plus facilement sur les données, mais aussi les déplacer sans problème des équipements de périphérie vers le back-end ».



Le protocole de synchronisation de Realm sera connecté à la base de données cloud MongoDB Atlas en back-end. Pour les développeurs, Realm Sync deviendra ainsi un outil puissant qui leur permettra de connecter leurs données aux équipements exécutant leurs applications. En intégrant la famille MongoDB, Realm se positionne pour devenir la base de données de facto des développeurs mobiles et l'outil idéal pour créer des applications data temps réel pour les navigateurs et les appareils iOS et Android.



« De la même manière que MongoDB a mis en lumière les lacunes des bases de données tabulaires traditionnelles pour traiter un nouveau type de données, Realm a réinventé la sphère mobile avec une meilleure solution que les bases de données relationnelles et data stores propriétaires en périphérie. L'alchimie entre Realm et MongoDB et les synergies qui en découlent ne peuvent être qu'une bonne nouvelle pour les développeurs », se réjouit Alex Stigsen, CTO de Realm. « Nos deux entreprises partagent la même volonté de faciliter le travail des données pour accélérer le développement d'applications de qualité. Les adeptes de Realm vont adorer les nouvelles fonctionnalités que nous proposons. Mais nous sommes aussi très heureux à l'idée de toucher un public encore plus large de développeurs web et mobiles ».



Dès 2020, les développeurs pourront bénéficier d'une base de données Realm plus riche en fonctionnalités et du nouveau Realm Sync.