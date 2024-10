MongoDB annonce la version 8.0 de sa plateforme, offrant une meilleure performance globale et protection des données

MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB) annonce la disponibilité générale de MongoDB 8.0, la version la plus performante de MongoDB, la base de données documentaire la plus utilisée au monde. Des millions de développeurs et plus de 50 000 clients, font confiance à MongoDB comme base de données opérationnelle pour une large gamme d'applications. MongoDB 8.0 offre des coûts d'évolutivité réduits et des fonctionnalités accrues en matière d'évolutivité, de résilience et de sécurité des données.



« Les clients de tous les secteurs nous font part de l'importance cruciale que leur base de données opérationnelle centrale fonctionne de manière performante, quelle que soit l'échelle », déclare Jim Scharf, directeur technique chez MongoDB. « Les développeurs apprécient depuis longtemps de travailler avec MongoDB, nous avons donc veillé à ce que la version 8.0 maintienne un niveau d'utilisabilité très élevé. MongoDB 8.0 a également été conçu pour dépasser les exigences les plus strictes de nos clients en matière de sécurité, de résilience, de disponibilité et de performance, et c'est la version la plus impressionnante de MongoDB à ce jour. MongoDB 8.0 offre aux clients la base la plus solide possible pour créer une large gamme d'applications, maintenant et à l'avenir. »



De nombreux clients interagissent avec les organisations avant tout par le biais d'applications, et ils s'attendent à des expériences fiables et réactives dans ce cadre. De même, les entreprises ont besoin de savoir que leurs applications sont sécurisées, robustes, performantes et qu'elles fonctionneront efficacement dans toutes les situations. En raison de sa facilité d'utilisation, de son évolutivité, de ses performances élevées, de ses capacités de sécurité de pointe et de sa capacité à stocker et à traiter de manière flexible pratiquement n'importe quel type de données, MongoDB est une solution idéale pour les développeurs d'applications et pour les clients qui les utilisent. Conçue pour répondre aux besoins d'une grande variété d'applications d'entreprise, MongoDB 8.0 permet aux équipes de développement de créer des applications innovantes et axées sur le client.



« En tant qu'entreprise dédiée à libérer tout le potentiel des forêts grâce à des projets climatiques axés sur les données, l'utilisation de la bonne technologie est essentielle à notre mission », commente Felix Horvat, directeur technique d'OCELL. « Avec MongoDB 8.0, nous avons constaté une amélioration incroyable des performances, certaines de nos requêtes s'exécutant deux fois plus rapidement qu'auparavant. Cette amélioration non seulement renforce nos capacités de traitement des données, mais s'aligne également parfaitement avec notre engagement en faveur de l'efficacité des ressources. En optimisant nos opérations en arrière-plan, nous pouvons être plus efficaces dans nos initiatives climatiques tout en préservant les ressources — un véritable reflet de notre dévouement aux solutions durables. »



Avec plus de 45 améliorations architecturales et nouvelles fonctionnalités mettant l’accent sur la sécurité, la durabilité, la disponibilité et la performance au niveau de l’entreprise, les nouvelles capacités de MongoDB 8.0 offrent :



Une performance optimisée pour une large gamme d'applications - MongoDB 8.0 améliore les performances en permettant aux applications de faire des requêtes et de traiter rapidement les données. Les optimisations architecturales de MongoDB 8.0 ont considérablement réduit l'utilisation de la mémoire et les temps de requête. MongoDB 8.0 dispose de capacités de traitement par lot plus efficaces que les versions précédentes. Plus précisément, cette nouvelle version présente :

un débit 32 % plus élevé

des écritures bulk 56 % plus rapides

des écritures concurrentes 20 % plus rapides lors de la réplication des données

De plus, MongoDB 8.0 peut gérer des volumes plus élevés de données de séries temporelles et effectuer des agrégations complexes 200 % plus rapidement, tout en utilisant moins de ressources et en réduisant les coûts.



Un chiffrement innovant qui ouvre de nouveaux cas d'utilisation - MongoDB Queryable Encryption est une innovation révolutionnaire, première dans l'industrie, développée par le MongoDB Cryptography Research Group. Il permet aux clients de chiffrer les données sensibles des applications, de les stocker de manière sécurisée sous forme de données chiffrées entièrement randomisées dans la base de données MongoDB, et d'exécuter des requêtes expressives sur les données chiffrées pour les traiter, sans qu’aucune expertise en chiffrement ne soit nécessaire.

Une mise à l’échelle horizontale plus rapide pour une haute disponibilité - Avec MongoDB 8.0, la mise à l’échelle horizontale est plus rapide et plus facile que jamais, et ce à moindre coût. La mise à l'échelle horizontale permet aux applications de dépasser les limites des ressources de base de données traditionnelles en répartissant les données sur plusieurs serveurs appelés “shards”, sans avoir à pré-allouer des ressources de calcul croissantes pour un seul serveur. Les améliorations de sharding dans MongoDB 8.0 distribuent les données entre les shards jusqu'à 50 fois plus vite et à un coût initial inférieur de 50 %, sans besoin de configuration ou de mise en place supplémentaires.

Une résilience face à une demande inattendue des applications - MongoDB 8.0 offre un meilleur contrôle aux équipes qui optimisent la performance de la base de données pour des pics d'utilisation imprévisibles et des périodes prolongées de forte demande. MongoDB 8.0 inclut la possibilité de définir une limite de temps maximale par défaut pour l'exécution des requêtes, de rejeter des types récurrents de requêtes problématiques et de définir des paramètres de requêtes qui persistent lors d'événements tels que les redémarrages de la base de données, afin d'aider à garantir des performances constantes pour les applications soumises à une forte demande.

Des coûts réduits et échelle accrue pour les applications vectorielles - L'introduction de la recherche vectorielle a ouvert la voie à l’exploitation de données non structurées. Cependant, les applications vectorielles à grande échelle utilisant des vecteurs “full-fidelity” peuvent avoir des coûts de traitement élevés et des temps d'interrogation lents, ce qui entrave l'évolutivité et les performances.

MongoDB répond à ce défi en ajoutant la capacité de tirer parti des vecteurs quantifiés et de quantifier automatiquement les vecteurs full-fidelity dans Atlas Vector Search. Les vecteurs quantifiés requièrent beaucoup moins de mémoire (de 73 % à 96 % de moins) et sont plus rapides à extraire tout en préservant la précision. Grâce à la quantification des vecteurs, les clients peuvent créer une large gamme d'applications de recherche et d'IA à une échelle plus élevée et à un coût réduit. De plus, lorsqu'ils sont combinés avec Search Nodes, l'infrastructure de MongoDB pour l'évolutivité indépendante et l'optimisation des ressources, les vecteurs quantifiés peuvent encore réduire les coûts et améliorer les performances. L'ingestion de vecteurs quantifiés scalaires permet aux clients d'importer et de travailler facilement avec des vecteurs quantifiés provenant des modèles d'intégration de leur choix, directement dans MongoDB Atlas.



MongoDB 8.0 est disponible dès aujourd'hui via MongoDB Atlas - la plateforme de données de développement multi-cloud de MongoDB - dans le cadre de MongoDB Enterprise Advanced pour les déploiements sur site et hybrides, et en téléchargement gratuit sur mongodb.com/try avec MongoDB Community Edition. En outre, les clients qui passent d'une version précédente de MongoDB à la version 8.0 peuvent trouver des guides de mise à niveau utiles sur mongodb.com.