MongoDB étend son leadership en tant que plateforme de base de données moderne et polyvalente avec des annonces de nouveaux produits

MongoDB Inc. (Nasdaq: MDB), la plateforme de base de données générale, moderne et à la pointe de la technologie annonce des produits majeurs qui renforcent sa position de leader sur le marché des bases de données.

Presque toutes les entreprises se concentrent sur l'utilisation de logiciels pour faire la différence dans un marché concurrentiel. MongoDB est désormais une plateforme de base de données stratégique qui permet à des milliers de clients dans le monde entier de prendre un temps d’avance sur leurs concurrents. Les entreprises choisissent MongoDB pour trois raisons principales :



· MongoDB offre la meilleure façon de traiter la donnée grâce à la facilité, la flexibilité, la performance et la polyvalence du modèle documentaire ;

· MongoDB est un système distribué qui permet de positionner intelligemment la donnée là où elle est nécessaire pour permettre la haute disponibilité, la scalabilité et la conformité aux exigences réglementaires des applications ;

· Les clients ont la liberté d'utiliser MongoDB n'importe où, avec l’option d’une installation sur site ou d’une utilisation de MongoDB en tant que service dans le cloud public.



Les annonces d'aujourd'hui renforcent chacun de ces piliers et étendent le leadership de MongoDB en tant que choix évident pour toutes les applications modernes.



“Les entreprises d'aujourd'hui se concentrent sur la transformation digitale, qui consiste à utiliser des technologies digitales modernes pour améliorer les performances de l'entreprise, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire," a déclaré Dev Ittycheria, PDG de MongoDB. "Avec les annonces des nouveaux produits faites aujourd'hui, MongoDB offre non seulement une plateforme de base de données convaincante pour les cas d'utilisation les plus sophistiqués, mais étend également la puissance de MongoDB à une base de données mobile et à une nouvelle plateforme serverless. C’est une étape importante pour l'industrie qui permettra aux entreprises d'accélérer considérablement leur capacité à utiliser des logiciels et leurs données pour créer un avantage concurrentiel durable.”





MongoDB, la meilleure façon de travailler avec les données



L’annonce-phare de MongoDB 4.0, disponible aujourd’hui, est la gestion des transactions multi-documents ACID, qui complète la couverture des cas d’usages de MongoDB.



En fournissant une vue cohérente des données sur l'ensemble des replica sets et en appliquant le principe du tout ou rien pour maintenir l'intégrité des données, les transactions MongoDB seront très familières aux développeurs déjà habitués à travailler avec les transactions dans les bases de données relationnelles historiques.



« La mission de Coinbase est de créer un système financier global ouvert. La technologie de MongoDB nous permet d'évoluer à l'échelle mondiale et nous sommes impatients de nous associer à la société tout au long de notre parcours pour devenir la plateforme de crypto-trading la plus conforme,la plus fiable et la plus digne de confiance au monde », a déclaré Niall O'Higgins, directeur technique, Coinbase. « L'ajout des transactions ACID multi-documents a le potentiel d’accélérer significativement notre travail d'ingénierie. »



La société a également annoncé la disponibilité générale de MongoDB Stitch, la nouvelle plate-forme serverless de la société qui facilite le développement rapide d'applications mobiles et web. Les services fournis dans Stitch donnent aux développeurs un accès inédit aux fonctionnalités de la base de données tout en fournissant la sécurité et des contrôles de confidentialité robustes attendus dans l'environnement d'aujourd'hui.

MongoDB Stitch offre aujourd'hui quatre services clés pour aider les clients à mettre leurs applications sur le marché plus rapidement tout en réduisant les coûts d'exploitation :



· Stitch QueryAnywhere est un service qui expose toute la puissance du modèle documentaire et du langage de requêtage MongoDB directement aux développeurs d'applications mobiles et web. Cela se fait par le biais d'un puissant moteur de règles qui permet également aux clients de définir des politiques de sécurité précises pour s'assurer que des contrôles sophistiqués pour l'accès aux données sont en place.

· Stitch Functions permet aux développeurs d'exécuter des fonctions JavaScript dans l'environnement serverless de Stitch ce qui leur permet de créer facilement des API sécurisées et de construire des intégrations avec des microservices et une logique directement codée dans Stitch. Ces Fonctions permettent également de s’intégrer avec des services cloud populaires tels que Slack et Twilio, soit un enrichissement des applications au travers d'un simple appel à Stitch

· Les Stitch Triggers sont des notifications en temps réel qui font automatiquement appel à des fonctions en réponse à des changements dans la base de données, pour réagir à des actions sur les applications, d’autres services ou la base de données elle-même. Ces notifications peuvent à leur tour déclencher d’autres opérations de base de données, envoyer des données dans d’autres systèmes ou des messages vers des utilisateurs finaux, par exemple via des services de SMS ou de messagerie électronique.

· Stitch Mobile Sync (beta) synchronise automatiquement les données entre les documents stockés localement dans la nouvelle MongoDB Mobile et la base de données centrale. MongoDB Mobile permet aux développeurs d'avoir la pleine puissance de MongoDB sur les appareils mobiles localement. Combiné avec Stitch Mobile Sync, ils peuvent facilement assurer que les données sont synchronisées et mises à jour en temps réel sur les appareils mobiles et la base de données centrale.



“La raison d’être de MongoDB a toujours été de donner aux développeurs une technologie qui les aide à créer des applications plus rapidement”, a déclaré Eliot Horowitz, Directeur technique et cofondateur de MongoDB. “MongoDB Stitch apporte nos points forts - le modèle documentaire, la puissance des bases de données distribuées et la possibilité d’exécuter sur n’importe quelle plateforme - à votre application comme nous ne l’avons jamais fait auparavant. Stitch est serverless, mais façon MongoDB: il élimine une grande partie du code répétitif et sans valeur ajouté dont tant d’applications ont besoin pour fonctionner et vous permet de vous concentrer sur le code qui compte.”



Acxiom, la base de données des meilleurs spécialistes mondiaux du marketing, utilise MongoDB pour créer des solutions d'environnement de données de la prochaine génération pour les marques du Fortune 100 dans diverses industries, en s'appuyant sur leur framework propriétaire “Unified Data Layer” - un framework de données ouvert et fiable pour l'entreprise moderne - qui permet à un écosystème marketing et publicitaire technique connecté de fonctionner. Au cours de la dernière année, Acxiom a également utilisé MongoDB Stitch pour transformer son entrepôt de données opérationnelles en temps réel en une approche " cloud-first " évolutive.



« Stitch a été fantastique pour nous. Nous avons réduit de moitié le temps de développement d'une API pour nos clients, et en combinant MongoDB Atlas et Stitch, nos équipes ont maintenant plus de temps pour résoudre les problèmes liés aux affaires plutôt que de se concentrer sur le management ou les frais généraux opérationnels », a déclaré Chris Lanaux, Vice President, Product Management and Engineering chez Acxiom. « Cette combinaison est devenue un élément clé de notre architecture de cloud computing de pointe, nous aidant à concevoir, construire et gérer des solutions omnicanaux qui offrent aux consommateurs une expérience exceptionnelle. »





Placez intelligemment la donnée là où elle est nécessaire



Comme le traitement approprié des données devient un impératif critique pour les entreprises de tous les secteurs d'activité, les entreprises doivent réfléchir d’autant plus quant à l'endroit où vivent leurs données - que ce soit pour répondre à des exigences réglementaires strictes telles que le RGPD ou pour offrir une expérience utilisateur à faible latence. De plus, à mesure que les politiques de régulation et les exigences commerciales évoluent, les entreprises doivent être en mesure de s'adapter rapidement aux nouvelles exigences sans période d’indisponibilité.



Aujourd'hui, MongoDB a annoncé la création de “Global Clusters” dans Atlas ce qui permet aux clients de créer facilement des politiques sophistiquées pour distribuer géographiquement avec soin les données d’application distribuées. En configurant dynamiquement ces politiques, les clients peuvent s'assurer que les données sont distribuées et isolées à l'intérieur de zones géographiques spécifiques. De même, en utilisant Global Clusters, les données pertinentes peuvent être déplacées d'un simple clic à proximité des utilisateurs finaux pour une performance mondiale à faible latence. Traditionnellement, orchestrer ce genre de politiques de données sophistiquées avec une base de données existante était incroyablement difficile, voire impossible pour la plupart des entreprises. Cette fonctionnalité révolutionnaire permet aux entreprises de toutes tailles de servir facilement leurs clients dans le monde entier tout en gérant de manière transparente et sécurisée leurs données mondialement.





La liberté d’exécuter n’importe où



MongoDB Mobile, annoncé en version bêta aujourd'hui, étend la liberté que MongoDB donne aux utilisateurs de l’utiliser n'importe où. Les utilisateurs ont maintenant toute la puissance de MongoDB, jusqu'à la périphérie du réseau sur les périphériques IoT, ainsi que sur les appareils iOS et Android.



MongoDB Mobile, une nouvelle base de données mobile, permet aux développeurs de construire des applications plus rapides et plus réactives, permettant une synchronisation automatique et en temps réel entre les données stockées sur l'appareil et la base de données centrale. Auparavant, cela ne pouvait être réalisé qu'en installant une base de données différente ou limitée en fonctionnalités au sein de l'application mobile, ce qui entraînait une gestion supplémentaire, une synchronisation compliquée et des fonctionnalités réduites.



"L'une des tendances les plus importantes et les plus universelles dans le développement d'applications modernes est l'accent mis sur la valeur, en particulier là où les développeurs peuvent ajouter de la valeur plutôt que simplement répéter des motifs classiques", a déclaré Stephen O'Grady, analyste principal chez RedMonk. "Les plateformes qui comprennent cela réagissent en automatisant et en abstrayant le travail indifférencié de ceux qui développent des logiciels, ce qui leur permet de se concentrer sur l'application elle-même. Les offres Mobile et Stitch de MongoDB sont des exemples parfaits de cette tendance."



Le nouvel opérateur MongoDB Kubernetes Operator (Beta) de MongoDB 4.0 prend en charge le provisionnement de clusters de bases de données distribuées, en coordonnant l'orchestration entre Kubernetes et MongoDB Ops Manager. En complément de l'intégration existante à Cloud Foundry, la prise en charge de Kubernetes donne aux clients la liberté de profiter de l'infrastructure Cloud sur site, hybride et publique.



MongoDB Atlas donne plus de choix aux utilisateurs en étendant l'Atlas Free Tier à Google Cloud Platform, en partenariat avec Google. Cela permet à la communauté croissante de développeurs qui s'appuient sur les services de GCP de construire leurs applications en utilisant MongoDB entièrement gérée sans coût d'entrée. L'Atlas Free Tier offre 512 Mo de stockage et est idéal pour le prototypage et le développement précoce.



En outre, la société a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de sécurité sophistiquées pour Atlas, telles que la gestion des clés de chiffrement, l'intégration LDAP et l'audit au niveau des bases de données, afin d'offrir aux entreprises les plus soucieuses de la sécurité un meilleur contrôle sur leurs données. De plus, MongoDB Atlas permet maintenant à certaines entités d'utiliser un environnement Atlas sécurisé pour traiter, maintenir et stocker des informations de santé protégées, conformément à un accord signé avec MongoDB, Inc. pour les organisations assujetties aux exigences de la Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA).