MongoDB renforce son offre mobile avec l'acquisition de Realm.io

"Realm est incroyablement populaire auprès des développeurs mobiles parce qu'il leur permet de travailler facilement avec des données pour accélérer l'innovation, ce qui est très cohérent avec notre propre philosophie” affirme Dev Ittycheria, Président et CEO de MongoDB. "Cette acquisition s’intègre parfaitement dans MongoDB Atlas, sa base de données mondiale sur le cloud et Stitch, sa plate-forme serverless. Nous sommes impatients de travailler avec les talents éprouvés de Realm dans le domaine de l'ingénierie et la communauté dynamique des développeurs alors que nous continuons à gagner des parts supplémentaires de marché des bases de données en donnant aux développeurs un moyen bien plus flexible, intuitif et exhaustif de travailler avec les données mobiles"



L'acquisition de Realm.io renforcera les relations de MongoDB avec les communautés de développeurs axées sur le développement mobile et serverless. Il y a plus de 100.000 développeurs actifs qui utilisent Realm et la solution a été téléchargée plus de 2 milliards de fois.



"La mission de MongoDB est de rendre le travail avec les données incroyablement facile pour les développeurs" déclare David Ratner, CEO de Realm. "Nous pensons que c'est le mariage parfait pour que nous puissions continuer ce que nous avons commencé avec Realm - aider les développeurs mobiles à créer de meilleures applications plus rapidement, ainsi qu’aider la communauté et les entreprises à prendre en charge leurs cas d'utilisation à travers les exigences offline-first, la transformation numérique, l'expérience utilisateur et l’IoT. Ensemble, nous travaillerons à fournir des solutions innovantes, du Cloud à l'Edge, en fournissant des interfaces et des expériences utilisateur très réactives à une communauté encore plus large de développeurs mobiles".