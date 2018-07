Moody’s Analytics s’associe à Paxata pour permettre la préparation des données en libre-service pour les institutions financières

« Nous sommes ravis que Moody’s Analytics ait sélectionné notre outil de préparation des données pour améliorer sa gamme de solutions RegTech »



La plateforme de préparation des données de Paxata s’intègre sans difficulté à la gamme de solutions RegTech (technologies pour répondre aux besoins réglementaires) de Moody’s Analytics, dont nos offres on-premise, Cloud et de type SaaS (logiciel en tant que service). Elle ne nécessite aucun codage ni script, et fonctionne sur tout l’ensemble de données d’une société, fournissant aux utilisateurs métiers des résultats dignes de confiance et fiables pour leurs analyses commerciales.



« Notre décision de travailler avec Paxata a été motivée par la nature holistique et réactive de sa plateforme et par l’ampleur des interactions avec les utilisateurs qu’elle permet », a déclaré Yann Delacourt, directeur produits chez Moody’s Analytics. « Nous sommes bien conscients que des données de qualité, à jour et correctement formatées sont essentielles pour une gestion efficace des risques financiers. Nos solutions contiennent déjà une large gamme d’outils de gestion de la qualité des données pour la consolidation, le calcul des résultats et le reporting afin de garantir des standards de données de haute qualité. L’intégration de la plateforme de préparation des données de Paxata dans la gamme de solutions réglementaires de Moody’s Analytics permettra aux utilisateurs métiers d’assumer une plus grande maîtrise de cette étape .»



« Nous sommes ravis que Moody’s Analytics ait sélectionné notre outil de préparation des données pour améliorer sa gamme de solutions RegTech », a affirmé Chris Maddox, cofondateur et vice-président directeur du développement commercial et des alliances chez Paxata. « Alors que les volumes de données dans les institutions financières continuent de croître, les sociétés ont de plus en plus besoin de recueillir, profiler et préparer les données au niveau de toute l’entreprise. Notre plateforme évolutive en libre-service permet aux entreprises de transformer intelligemment et rapidement des données brutes en connaissances fiables. »