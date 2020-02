Neo4j 4.0 : le leader du marché des graphes livre la plateforme de nouvelle génération pour les données connectées, conçue pour évoluer sans limite et donner de la flexibilité aux développeurs

La version 4.0 de la base de données de graphes Neo4j répond aux défis vastes et complexes du développement d'applications de la prochaine décennie avec une évolutivité sans limite, un contexte intelligent des données et une sécurité renforcée adaptée à l'entreprise. Certaines entreprises utilisent déjà Neo4j 4.0 pour mettre au point des applications intelligentes qui tirent parti de la nature incroyablement dynamique et interconnectée des données.



Emil Eifrem, PDG et cofondateur de Neo4j, explique comment les entreprises innovent en utilisant Neo4j sans avoir à faire de compromis entre la performance, la flexibilité et la maintenance.



« Je suis convaincu que Neo4j 4.0 va donner la cadence aux technologies de graphes au cours de cette nouvelle décennie et au-delà » déclare Emil Eifrem. « Avec Neo4j 4.0, nous avons fait un investissement massif et audacieux pour placer plus haut la barre de l'évolutivité, de la performance et de la sécurité qui peuvent être attendues de la part base de données de graphes – et des bases de données en général. Nos clients nous mettent au défi avec de nouveaux cas d'usage qui requièrent une évolutivité sans limite, de la flexibilité dans le développement et le déploiement, le tout en préservant la sécurité et la protection de la vie privée. Ce sont des problématiques complexes à gérer, mais Neo4j tient déjà ses promesses. », Stephen O'Grady, analyste en chef chez RedMonk, nous fait part de ses observations sur le développement de nouvelles applications.



« Dans le développement d'applications modernes, tout est question de facilité et de flexibilité pour que les développeurs optimisent la productivité et l'innovation. » note Stephen O'Grady. « Les bases de données de graphes permettent d'éliminer les abstractions de données fastidieuses qui traduisent les relations du monde réel de l'entreprise en modèles de bases de données relationnelles complexes. Et Neo4j reste l'un des pionniers de cette catégorie qui s'est engagé à apporter l'avantage des graphes à une grande variété de types de clients et de cas d'utilisation".



Des attentes émergentes en termes d'applications intelligentes

Les données connectées ont émergé comme un enjeu majeur dans le développement d'applications modernes – que les entreprises recherchent une organisation de données bien pensée, des analyses avancées, du Machine Learning ou de l'intelligence artificielle (IA). Neo4j répond aux défis vastes et complexes des applications intelligentes d'aujourd'hui, notamment :



- Une évolutivité sans limite : les données croissent sans cesse, mais leur volume ne doit pas poser de contraintes aux applications performantes. Les applications doivent s'étendre - et se diversifier - pour traiter des volumes plus importants tout en maintenant leur performance dans un ensemble d'architectures diverses sur site, hybrides et cloud.



- Un contexte dynamique mis en avant : de plus en plus, les applications ont besoin de bases de données pour s'adapter à la complexité, la dynamique et l'imprévisibilité des données du monde réel. Les applications efficaces utilisent la richesse des relations entre données pour mettre en lumière le contexte et les liens de cause à effet en temps réel.



- Sécurité et protection de la vie privée : avec une réglementation en constante évolution, les personnes et les gouvernements ont plus que jamais conscience des modalités et lieux d'usage des données des citoyens. Les développeurs d'applications vont devoir mettre au point des applications qui répondent à ces besoins de façon sécurisée et rapide.



- Intelligence et apprentissage : de plus en plus, les applications opérationnelles sont susceptibles de devenir des composants de systèmes complexes qui incorporent le Machine Learning et l'IA. Pour que l'IA soit exploitable, les applications de demain doivent faire le lien entre la science des données et les systèmes opérationnels et exploiter le contexte en temps réel.



Neo4j 4.0 en bref

Parmi les points clés de la version 4.0 de Neo4j figurent :



- Partitionnement et fédération : Neo4j 4.0 permet dorénavant une scalabilité horizontale. Les entreprises avec des attentes d'évolutivité extrêmes peuvent maintenant bénéficier de la performance de Neo4j : avec les requêtes connectées en millisecondes plutôt qu'en minutes par rapport aux bases de données relationnelles et NoSQL, sans contrainte de volume de données.



- Architecture réactive : les systèmes réactifs se définissent par leur réactivité, leur résilience, leur élasticité et leur pilotage par événement pour apporter un maximum d'évolutivité et de performance. Neo4j donne plus de moyens aux développeurs axés sur la réactivité et leur donne le contrôle total sur la façon dont leurs applications interagissent avec la base de données, notamment grâce à des flux de données en continu fiables, au Machine Learning et plus encore.



- Flexibilité de déploiement : Neo4j 4.0 offre des capacités multi-bases de données complètes avec séparation des données, ce qui permet d'exécuter plusieurs bases de données dans un seul cluster Neo4j. Il en découle une efficacité opérationnelle, une sécurité et une agilité significatives pour le SaaS B2B mutualisé, un développement aisé et la conformité réglementaire.



- Sécurité granulaire : avec Neo4j 4.0, les développeurs et les administrateurs peuvent désormais contrôler finement les accès aux données pour des raisons de sécurité et de protection de la vie privée. Ces contrôles de sécurité granulaire assurent que seuls les utilisateurs adéquats accèdent aux données sensibles, ce qui ouvre de potentiels nouveaux cas d'usage des graphes dans des domaines tels que les informations sur les patients dans la recherche médicale.



Support pour la version 4.0 de Neo4j

Plus de 75 % des entreprises du Fortune 100 ont recours à Neo4j pour mieux exploiter le contexte et l'intelligence inhérents à leurs données. Plusieurs de ces entreprises utilisent déjà Neo4j 4.0 pour relever leurs défis les plus complexes en matière de données.



Albelli est l'un des plus important fournisseurs européens de livres photos. Avec plus d'un million d'utilisateurs, la société utilise Neo4j pour traiter des volumes massifs de données et de photos. Josh Marcus, directeur de la technologie chez Albelli, nous explique les raisons pour lesquelles il est déjà passé sur Neo4j 4.0.



"Chez Albelli, nous traitons régulièrement des pétaoctets de données et nous sommes très enthousiasmés par les nouvelles fonctionnalités d'évolutivité de Neo4j 4.0", a déclaré Josh Marcus. "La possibilité de scalabilité horizontale avec les nouvelles fonctionnalités de partitionnement et de fédération, ainsi que l'architecture optimale de Neo4j nous permettront de faire croître notre base de données de graphes sans difficultés. Neo4j a tenu compte de nos exigences dans sa dernière version - c'est la marque d'un grand fournisseur et d'une base de données de graphes conçue pour l'avenir"., Michal Bachman, PDG de GraphAware, commente la version 4.0 de Neo4j.



« L'évolutivité sans pareille de Neo4j 4.0 se prête bien aux cas d'usage émergents de Machine Learning et d'IA qui ont besoin des graphes pour s'adapter à des jeux de données massifs, donner du contexte aux applications et à l'IA. » indique Michal Bachman. « De plus, la possibilité d'appliquer une sécurité granulaire fine aux nœuds et aux relations de manière flexible va avoir un effet immédiat dans un grand nombre de cas d'usage. »