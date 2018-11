Neo4j conclut une levée de fonds de série E de 80 millions de dollars

Neo4j, le leader des bases de données de graphes, annonce ce jour conclure une levée de fonds de 80 millions de dollars de série E conduite par One Peak Partners et Morgan Stanley Expansion Capital.



Ce nouveau tour de table de Neo4j inclut également les investisseurs existants suivants : Creandum, Eight Roads et Greenbridge Partners. Depuis sa création en 2007, Neo4j a levé au total 160 millions de dollars de fonds de développement - soit le financement cumulé le plus important dans une entreprise de bases de données de graphes. La levée de fonds de ce jour aide Neo4j à poursuivre l'accompagnement de ces clients dans la réussite de leurs applications professionnelles à base de graphes. Elle accentue aussi l'investissement dans la plateforme de graphes phare de l'entreprise sur laquelle reposent des cas d'usage plébiscités tels les systèmes d'intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) utilisant les graphes.



David Klein, cofondateur et directeur associé de One Peak Partners qui a codirigé le tour de table de la levée de fonds de série E de Neo4j, fait un parallèle intéressant :

“De même qu'Oracle a révolutionné la manière dont les entreprises utilisent les données en innovant, en adaptant et en faisant évoluer les bases de données relationnelles, Neo4j inaugure la façon dont les données connectées définissent les applications professionnelles de nouvelle génération," note David Klein. "Nous voyons un grand potentiel dans l'usage des données de graphes comme moyen de générer et d'enrichir des applications d'IA ou d'autres applications d'apprentissage en apportant du contexte. Seul Neo4j détient l'expertise et la vision technologique des besoins des clients pour réussir à proposer de l'intelligence artificielle à base de graphes.”



Robert Bassman, directeur général de Morgan Stanley Expansion Capital, explique la décision d'investir dans Neo4j :

Nous pensons que Neo4j est à la pointe d'une nouvelle catégorie de bases de données, a déclaré Robert

Bassman. “Les bases de données de graphes émergent comme un composant essentiel de l'infrastructure d'entreprise et sont utilisées pour développer et transformer les applications stratégiques. La montée en puissance de Neo4j auprès des entreprises clientes souligne la demande de bases de données conçues pour le monde connecté d'aujourd'hui. Nous sommes ravis d'investir dans Neo4j, pour l'aider à élargir sa position de leader et à continuer à faire avancer l'ensemble du secteur.”



Comptant plus de 300 clients, dont UBS, eBay, Adobe, la Société Générale, RATP, Volvo, la NASA et Airbus, Neo4j représente la base de données de graphes la plus largement déployée au monde et sur laquelle s'appuient les applications de données connectées de plus de 75 % des entreprises du Fortune 100. Le leadership évident de Neo4j dans cette catégorie a attiré un écosystème florissant et de premier ordre d'intégrateurs système tels que Capgemini et EY, de fournisseurs de services cloud dont Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, ainsi qu'un grand groupe d'entreprises technologiques proposant des outils complémentaires de visualisation, d'intégration et d'analyse des données.



Forrester Research, un des premiers cabinets de recherche et de conseil au monde, a déjà relevé la position dominante de Neo4j dans le domaine de la technologie des graphes.

“Neo4j continue de dominer le marché des bases de données de graphes," indique Forrester. "Neo4j a lancé la version 1.0 de la base de données de graphes de propriétés open source en 2010 et, depuis, n'a cessé de fournir des innovations et d'élargir le produit pour prendre en charge de nouveaux cas d'usage. Aujourd'hui, Neo4j est utilisé par de nombreuses entreprises parmi les plus importantes au monde dans des secteurs tels que la technologie, le voyage, les services financiers, la vente au détail, les télécommunications et les services publics.” Vendor Landscape: Graph Databases, Forrester Research, Inc., 6 octobre 2017.



Emil Eifrem, cofondateur et P-DG de Neo4j, souhaite la bienvenue aux nouveaux partenaires investisseurs One Peak Partners et Morgan Stanley Expansion Capital.

"Je suis très fier de ce qu'a accompli Neo4j," déclare Emil Eifrem. "Nous avons fait passer les bases de données de graphes du concept au produit et à présent, du produit à une plateforme qui répond aux besoins stratégiques des plus grandes sociétés mondiales dans la banque, les télécommunications, la vente au détail, la technologie, la construction automobile et la logistique. Ce nouveau tour de table va doter Neo4j des ressources nécessaires pour satisfaire nos clients existants et nouveaux avec la meilleure plateforme de graphes pour mettre à profit les données connectées destinées à l'IA."