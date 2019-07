Neo4j et Thales s'allient pour offrir un chiffrement des données inactives dans les bases de données de graphes

Neo4j, le leader des bases de données de graphes, annonce une intégration complète de Neo4j Edition Entreprise et Thales Vormetric Data Security Manager (DSM) pour offrir un chiffrement des données inactives. Cette intégration apporte une puissance industrielle de cryptage des données stockées pour les bases de données Neo4j qui va permettre aux utilisateurs de Neo4j de répondre à des obligations de sécurité et de conformité plus exigeantes en préservant la performance de leurs logiciels et matériels informatiques.



Pour Gartner, les « graphes » font partie des 10 plus importantes tendances technologiques dans le domaine des données et de l'analytique en 2019. Dans sa publication du 11 avril 2019 « Les 10 tendances technologiques des données et de l'analytique qui vont changer votre entreprise » écrit par Rita Sallam entre autres, Gartner affirme également que « l'application du traitement des graphes et des bases de données de graphes va connaître un taux de croissance annuel de 100 % d'ici 2022 pour accélérer la préparation des données et parvenir à une science des données plus complexe et évolutive. »



Alors que le marché des bases de données de graphes mûrit, il devient vital de préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données tout en garantissant un accès contrôlé. Compte-tenu des exigences de temps réel et de performance extrême de nombreux déploiements critiques de Neo4j en entreprise, sacrifier la performance en faveur de la sécurité n'est pas envisageable. L'intégration avec Vormetric DSM fournit un chiffrement robuste simple et sans impact sur la performance.



Philip Rathle, vice-président en charge des produits chez Neo4j, salue l'intégration de Neo4j et Thales Vormetric DSM.

« Neo4j devient un composant essentiel dans l'architecture de données de nos clients et nous constatons une demande croissante de chiffrement de pointe des données inactives pour renforcer les fonctions de sécurité et de cryptage embarquées dans l'Edition Entreprise de Neo4j » indique Philip Rathle. « Grâce à Vormetric Data Security Manager, les clients de Neo4j opérant dans des secteurs où les données sont sensibles comme les services financiers, l'assurance ou la santé seront en meilleure position pour repousser les limites de l'innovation sans que la sécurité de la base de données de graphes Neo4j n'en entrave la performance. »



Arun Gowda, vice-président du développement commercial mondial des licences Cloud chez Thales apprécie cette intégration entre Neo4j et Vormetric DSM.

« Les leaders de l'industrie utilisent les bases de données de graphes pour obtenir une toute nouvelle perspective sur leurs clients, stimuler l'innovation et déjouer la concurrence, » souligne Arun Gowda. « Nous sommes ravis de collaborer avec Neo4j pour permettre à nos clients conjoints de transformer leur entreprise grâce aux graphes en profitant d'une sécurité, d'une performance et d'une sérénité inégalées. »



L'intégration de Neo4j et Vormetric DSM garantit la conformité des instances Neo4j aux règles de l'entreprise et à la réglementation, y compris le chiffrement des données inactives avec la centralisation de la gestion des clés, le contrôle d'accès des utilisateurs à privilèges et une sécurité intelligente permettant de répondre aux obligations règlementaires en matières de reporting. La solution peut être déployée sans modifier l'infrastructure afin que les équipes de sécurité puissent implémenter le chiffrement avec un minimum de perturbation, d'effort et de coût. Les données sont ainsi protégées où qu'elles résident, en local, dans des clouds multiples et dans les environnements de Big Data et de conteneurs.



Le chiffrement des données inactives par Vormetric est un complément puissant des solides capacités de sécurité dont bénéficient aujourd'hui les utilisateurs de l'Edition Entreprise de Neo4j, avec le cryptage des communications client-serveur et intra-cluster, l'intégration de Kerberos et LDAP, le contrôle d'accès basé sur les rôles, les perspectives de graphes dans Neo4j Bloom, et une multitude de contrôles d'accès et de visibilité à granularité fine disponibles à l'avenir.