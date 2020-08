Neo4j lance le tout premier et unique service de base de données de graphes intégré sur Google Cloud Platform

Neo4j, leader de la technologie des bases de données de graphes, annonce que Neo4j Aura sur Google Cloud Platform est désormais disponible sur Google Cloud Marketplace en tant que service de base de données de graphes.



Neo4j AuraTM est le moyen le plus rapide de déployer, gérer et faire évoluer une base de données de graphes dans le cloud. Depuis son lancement, les clients Neo4j Aura ont construit plus d'un millier d'applications qui exécutent plusieurs milliards de requêtes complexes chaque mois.



Cette nouvelle version de Neo4j Aura se présente comme un service de base de données de graphes intégré via Google Cloud Marketplace. En tant que logiciel libre-service, Neo4j Aura est conçu pour que les petites et moyennes entreprises puissent créer, déployer et gérer des applications se basant sur les graphes le plus rapidement possible. Les développeurs travaillant sur Google Cloud Platform peuvent s'attendre à :



- Une gestion de base de données automatisée. Démarrage de Neo4j Aura en quelques minutes depuis Google Cloud Console pour une expérience native et simple. Actualisation avec les mises à jour automatiques. Évolution à la demande en quelques clics tout en évitant les interruptions de service ou les fenêtres de maintenance.



- Une facturation unifiée. Réception d'une seule facture pour tous vos services Google qui comprend votre usage de Neo4j Aura et garantit une gestion facilitée des budgets. Réduction et maîtrise des coûts d'opérations de Neo4j Aura facilitée via la facturation et l'optimisation des dépenses sur GCP.



- Une capacité d'innovation plus rapide, basée sur les graphes. Grâce à une architecture de graphes native, un modèle de données flexible et Cypher - le langage de requête simple et de facto, permet d'obtenir une performance inégalée grâce à un code compact et élégant, même pour les requêtes les plus complexes.



- Une sécurité et une fiabilité robustes. Conçu dès le départ pour les données de graphes dans le cloud, Neo4j Aura est hautement disponible et repose sur une infrastructure auto-réparatrice ainsi que sur des sauvegardes automatisées. Les données sont sécurisées grâce à un cryptage de bout en bout avec des transactions ACID garanties.



- Une visualisation des données de graphes sans code. Neo4j Aura inclut Neo4j Bloom, un outil de visualisation et d'exploration de graphes facile à utiliser, pour les novices comme pour les experts, afin de tirer des information et identifier des modèles à partir de données.



- Une tarification transparente. À partir de seulement 0,09 $ (soit 0,076€) de l'heure, Neo4j Aura offre une plateforme de graphes puissante et rentable pour aider les développeurs à démarrer avec leurs projets.



Fawad Zakariya, Vice-Président Senior du Développement Commercial chez Neo4j, nous décrit l'expérience client de Neo4j Aura sur Google Cloud Platform.

« Grâce à un modèle simple et libre-service, les clients de différents secteurs se basent sur Neo4j Aura pour créer des applications telles que le traçage de contacts dans le cadre de la pandémie du COVID-19, les graphes de connaissances, les systèmes de paiement ainsi que les recommandations en temps réel », précise M. Zakariya. « La technologie des bases de données de graphes constitue une partie indispensable de l'infrastructure moderne des données et de l'analytique. En tant que dernière étape de l'intégration de Neo4j avec Google Cloud, nous sommes heureux de proposer Neo4j Aura sur Google Cloud Marketplace. »



En mai dernier, Gartner a publié le rapport : Top 10 des tendances 2020 en matière de données et d'analytique*. Le rapport indique que « la découverte de relations dans des ensembles de données divers en utilisant des techniques de graphes, constituera la base de l'analytique moderne. Cela s'applique aux graphes de connaissances, aux fabriques de données, au traitement du langage naturel, à l'intelligence artificielle, à l'analytique de tous types de contenus et à fournir un contexte plus riche pour l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. »

*Gartner, “Top 10 Trends in Data and Analytics, 2020”, Rita Sallam, et al., 11 mai 2020.