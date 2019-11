Neo4j lance un programme pour les enseignants

Neo4j, le leader des bases de données de graphes, annonce ce jour le lancement de son programme pour les enseignants.



Grâce au programme de Neo4 pour les enseignants, les professeurs novices ou expérimentés en matière de graphes peuvent proposer à leurs étudiants d'utiliser directement Neo4j en cours et pour leurs projets. Le programme met également à disposition la technologie et les ressources nécessaires pour enseigner aux étudiants la valeur des données connectées.



Les compétences en science des données, en IA et en big data sont toujours en forte demande sur le marché du travail. Selon une étude récente d'IBM, le nombre d'emplois pour les professionnels de la donnée va augmenter de 28 pourcents d'ici 2020 aux US. Le programme de Neo4j pour les enseignants aide à armer les futurs développeurs et data scientists avec les outils nécessaires à leur réussite. Les étudiants détenant les connaissances pour déployer et gérer des bases de données de graphes et identifier les connexions entre leurs données seront les mieux positionnés pour accéder aux emplois les plus intéressants du secteur.



Les enseignants qui suivent le programme recevront un accès gratuit à Neo4j Enterprise Edition pour les ordinateurs des laboratoires et des étudiants. Ils bénéficieront également de ressources et de supports pédagogiques créés et mis à jour par Neo4j. Ces ressources supplémentaires incluent notamment :



● Des présentations pour des cours d'introduction à Neo4j (+7 heures de diaporama et d'exercices organisés en modules),



● Des présentations pour des cours de modélisation des données en graphes (7 heures de diaporama et d'exercices organisés en deux modules),



● Des liens vers des tutoriels, une assistance supplémentaire et des ressources,



● Le support du site de la communauté Neo4j avec un groupe privé dans lequel les enseignants pourront collaborer et échanger des astuces.



Ce programme est ouvert aux établissements accrédités à but non-lucratif, ainsi qu'aux cursus du secondaire et de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a déjà suscité l'intérêt de plusieurs institutions parmi lesquelles l'université d'état de Californie à Los Angeles et l' Université Rice .



Risa Myers, professeure adjointe à l'université Rice, a récemment utilisé Neo4j pour son cours d'introduction aux bases de données au semestre dernier.



« Un cours d'introduction aux bases de données n'est pas complet sans les bases de données de graphes » estime Risa Myers. « À l'université Rice, nous pensons qu'aujourd'hui, les étudiants ont besoin d'en savoir plus que le seul modèle relationnel pour être compétitifs. Ajouter du contenu sur les bases de données de graphes dans le cursus soulève l'enthousiasme et l'intérêt. Même les utilisateurs novices des bases de données de graphes profitent d'une exploration des données connectées. »



Emil Eifrem, PDG et cofondateur de Neo4j, souligne l'importance d'une prise en compte des concepts de base de données de graphes pour bien comprendre les bases de données.



« Depuis le lancement de Neo4j, notre but consiste à aider les gens à donner du sens à leur données » explique Emil Eifrem. « Tout le monde détient des données qu'il faut mieux comprendre et les connexions au sein d'un jeu de données font toujours apparaître d'importantes informations utiles. »



« Le programme pour les enseignants est passionnant, car nous disposons désormais d'un réseau (je pourrais dire d'un graphe) d'enseignants incroyables qui forment la prochaine génération d'utilisateurs de bases de données de graphes. Je n'aurais jamais imaginé qu'une technologie que j'ai créée soit enseignée en classe plus de dix ans après. »