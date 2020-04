Neo4j ouvre sa base de données graphes en cloud public

Pour ouvrir votre compte Aura et commencer à charger vos données, il suffit de vous inscrire en ligne… et de donner votre numéro de carte de crédit. Le service n’est évidemment pas gratuit. Mais pour l’instant, aucune période de test ne semble proposée. L’idée est plutôt de tester en local avec la version gratuite de Neo4j, puis de basculer sur Aura lorsque vous êtes prêt. La facturation est donc immédiate.



Comme toujours dans le cloud public, le tarif est complexe, et établir son budget sera difficile. Vous pouvez commencer avec une configuration simple, 1 Go de mémoire vive (n’oubliez pas que la base de données graphes fonctionne en mémoire), 0,2 CPU, et 2 Go de mémoire de stockage. Que pourrez-vous réaliser avec cette configuration ? Aucune idée, et cela dépendra certainement beaucoup de la manière de programmer votre application. Cette configuration d’entrée vous coutera 0,09 USD/heure ou 64,80 USD pour un forfait mensuel. A l’autre bout de la tarification, une configuration avec 64 Go de mémoire vive vous coutera 4127,20 USD par mois.



Point très important, une fois votre base de données chargée, il n’est pas possible de la mettre en pause. Elle fonctionnera, sera disponible et donc facturée, 24 h sur 24, jusqu’à ce que vous l’éteigniez. Si vous « oubliez » votre base de données, même si vous ne l’utilisez pas, votre carte de crédit vous le rappellera à la fin du mois !

Mais face à cette question, Neo4j rappelle que vous pouvez « éteindre » votre base de données, et recharger de nouveau les données, autant de fois que vous le souhaitez. Cela risque d’être fastidieux, mais vous pourriez éteindre chaque soir votre base, récupérer les données, et la recharger le lendemain matin… Sans doute est-il plus réaliste alors de penser au forfait mensuel proposé par Aura.