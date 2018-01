Neo4j rend possible le commerce conversationnel avec le ShopBot d'eBay

Sur son blog, RJ Pittman, senior vice-président en charge des produits chez eBay, explique que les recherches et les moteurs de recommandations de produits existants sont incapables de fournir ou de déduire les informations contextuelles d'une requête d'achat. Il ouvre son article avec l'exemple des informations qui peuvent être déduites dans cette phrase : « Ma femme et moi partons camper au lac Tahoe la semaine prochaine, nous avons besoin d'une tente ». Il observe que la plupart des moteurs de recherche vont réagir au mot ‘tente'. Par contre, le reste du contexte sur la localisation, la température, la taille de la tente, l'environnement, etc., est en général perdu de vue. Pourtant, ce type d'informations précises alimente justement les décisions d'achat. Faire comprendre ce contexte est bien souvent une corvée dont hérite l'utilisateur.



Le défi



Cette expérience d'achat n'ayant rien d'idéal, l'équipe d'eBay a développé eBay ShopBot pour éviter au potentiel client ces e orts au cours du shopping. Du point de vue technique, le but d'eBay consiste à créer un moteur de recommandations en temps réel qui comprend et apprend à partir du langage contextuel fourni par l'acheteur et pointe rapidement des recommandations produits spéci ques. Cette capacité à faire ressortir l'intention humaine est ce qu'eBay appelle le « saint graal » du commerce conversationnel. Pour y parvenir, il est nécessaire de combiner le traitement du langage naturel, les algorithmes d'apprentissage, la modélisation prédictive et un moteur de traitement et de stockage en temps réel et distribué, capable d'opérer sur tout le Web et de se dimensionner pour aller jusqu'à inclure tout le catalogue produits d'eBay.



La solution



Les ingénieurs d'eBay ont conclu que comprendre et traverser leur catalogue de produits à partir des vastes volumes de données collectées en direct dans les échanges avec les clients était bel et bien une question de graphes. Le graphe de connaissances dont ils avaient besoin devait être combiné à une compréhension du langage naturel et à l'intelligence arti cielle a n de stocker, de mémoriser et d'apprendre des précédentes interactions avec les acheteurs. eBay a choisi Neo4j comme base de données de graphes native incluant tous les modèles de probabilités utiles à la compréhension des scénarios d'achat conversationnels. Le graphe de Neo4j comprend à la fois le catalogue de produits et les attributs des interactions avec les acheteurs pendant leur recherche d'articles.



Ci-dessous, la représentation visuelle d'un graphe de connaissances montre comment eBay interprète la requête d'un client souhaitant acheter « une sacoche Coach en cuir marron à moins de 100 dollars ».