New Relic et Grafana Labs noue un partenariat pour faire avancer l'instrumentation open source

New Relic, Inc. (NYSE: NEWR), l’entreprise spécialiste de la plateforme d'observabilité, et Grafana Labs, la plateforme de tableau de bord open source, annonce un partenariat visant à impulser une instrumentation et une visibilité avancées en open source pour les développeurs et équipes IT. Les deux entreprises ont publié de nouvelles intégrations conçues pour renforcer la capacité des équipes d'ingénierie à résoudre les problèmes encore plus rapidement.



Déjà disponible, les utilisateurs de Prometheus peuvent déjà utiliser sa fonction d'écriture à distance pour envoyer des données métriques directement à Telemetry Data Platform de New Relic en changeant un seul élément de leur configuration. En outre, les utilisateurs open source de Garfana peuvent désormais ajouter Telemetry Data Platform comme source de données Grafana en utilisant la source de données Prometheus native de Grafana. Ainsi, les équipes profitent jusqu’à 13 mois de rétention de New Relic au niveau de leurs métriques Prometheus tout en continuant à utiliser les alertes et les tableaux de bord Grafana existants. Avec la nouvelle syntaxe de type PromQL de New Relic, les utilisateurs de Prometheus n'ont plus besoin d'apprendre un nouveau langage de requête.



De plus, les clients Grafana Enterprise qui utilisent le plug-in de source de données New Relic de Grafana bénéficieront de mises à jour prenant en charge les toutes dernières fonctions NRQL de New Relic. Ce plug-in leur permet d'interroger n’importe quelle donnée stockée dans Telemetry Data Platform en se servant du langage de requête natif de New Relic pour développer des tableaux de bord dans Grafana Enterprise. Dans le cadre de cette collaboration, les clients payants de New Relic bénéficient d'une offre d'essai gratuit à Grafana Enterprise pendant 30 jours.



New Relic et Grafana Labs se sont engagés à promouvoir l'interfonctionnalité des deux entreprises afin que leurs clients communs puissent tirer parti de l’utilisation conjointe de New Relic et Grafana.



« New Relic s'engage à soutenir les logiciels open source et je suis très fier de collaborer avec le leader mondial de la visualisation open source. Il suffit à nos clients d'apporter un simple changement à leur configuration pour pouvoir visualiser leurs métriques Prometheus stockées sur Telemetry Data Platform de New Relic en se servant des excellents tableaux de bord de Grafana. Ce partenariat renforce d’autant plus l'engagement de New Relic à faire avancer l'instrumentation open source et à démocratiser l'observabilité pour tous. » - Bill Staples, Directeur produits, New Relic



« Nous sommes ravis de collaborer avec New Relic afin d'accroître le nombre d'utilisateurs qui ont accès aux tableaux de bord de Grafana. Nous savons que les organisations disposent d'écosystèmes complexes en termes de fournisseurs et de technologies. L'objectif de Grafana Labs est donc de s'assurer qu'elles peuvent bénéficier de ce point de vue unique, quel que soit l'endroit où sont stockées leurs données. En tant que créateurs de Grafana et l'un des principaux contributeurs à Prometheus, nous sommes très heureux de formaliser notre relation avec New Relic et nous l'accueillons à bras ouverts dans les écosystèmes de Prometheus et Grafana. C'est pour nous une énorme victoire que de pouvoir utiliser Telemetry Data Platform pour l'évolutivité, la rétention à long terme et une vue globale des métriques de Prometheus, et d'être capables ensuite de visualiser ces données dans les dashboards de Grafana. Nous savons aussi que les clients de New Relic et les utilisateurs de Grafana seront enchantés de cette nouvelle fonction. Je me réjouis de continuer à soutenir l'équipe New Relic pour offrir à nos utilisateurs une interfonctionnalité toujours plus optimisée entre nos plateformes. » - Raj Dutt, PDG et cofondateur, Grafana Labs