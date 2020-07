New Relic nomme Olivier Brot au poste de Directeur Commercial Europe du Sud et BeNeLux

« C’est avec enthousiasme que je rejoins New Relic en tant que directeur de l’Europe du Sud et du BeNelux afin de poursuivre la croissance de notre activité auprès des grandes entreprises, des sociétés innovantes et des startups. New Relic propose une plateforme d’observabilité ouverte, connectée et programmable, qui nous permet d’accompagner nos clients dans leur projet de migration vers le cloud à grande échelle et de leur assurer une meilleure expérience digitale », déclare Olivier Brot. « Aujourd'hui, avec les équipes commerciales et techniques et nos partenaires, nous partageons le même objectif, à savoir assurer le succès de nos clients dans leur transformation digitale. »



Olivier bénéficie d’une grande expérience dans le secteur de l’informatique où il a occupé des fonctions commerciales pour des entreprises reconnues. Après avoir passé 15 ans chez Sun Microsystems, il a été nommé Directeur de la BU Systems chez Oracle France en 2010. Ensuite, il a rejoint Citrix en tant que Directeur Commercial France, poste qu’il a occupé de 2013 à 2015. Plus récemment, il a travaillé de 2015 à 2020 chez Riverbed en tant que Directeur Commercial, période pendant laquelle il a développé les ventes de solutions Saas/Cloud et SD Wan auprès des grandes entreprises au travers de l’écosystèmes partenaires.



« Nous sommes très heureux d’accueillir Olivier Brot au sein de l’équipe New Relic. Olivier nous amène sa grande maîtrise et son savoir-faire dans les domaines du digital et du logiciel, qui sont désormais des éléments critiques d'innovation et de différentiation en matière d'expérience client et de performance pour les entreprises. Sa capacité à aligner les fonctions de vente, de channel, de marketing et de gestion des produits selon les besoins clients représente un atout de taille, qui nous permettra de faire avancer New Relic en Europe », conclut Glenn Cahill, GVP EMEA chez New Relic.