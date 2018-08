Niveaux de maturité : quelle valeur ont vos données ?

Au cours des 20 dernières années, nous avons toujours cru à la génération de valeur à partir des données. La plupart de nos collègues spécialistes dans la data se sont concentrés sur l'ingénierie de la gouvernance des données. Ils estiment que la création de valeur consiste à créer le cadre approprié pour fournir la bonne information à la bonne personne au bon moment. En effet, il est essentiel de donner le bon soutien à chaque secteur d'activité pour permettre à l'entreprise de fonctionner plus efficacement dans son ensemble. Cependant, nous croyons fermement qu’en parallèle, nous pouvons directement générer de la valeur à partir des données. Qu'entendons-nous par générer directement de la valeur? Cela signifie gagner de l'argent, des revenus ou des bénéfices ou encore augmenter les flux de revenus existants pour l’entreprise en utilisant directement les données!



Tout le monde n’a pas la même compréhension du mot «valeur» et, par conséquent, chaque département la perçoit différemment. Pour simplifier les choses, nous avons défini quatre niveaux de maturité pour décrire les différents degrés de la génération de valeur de données.



Le premier niveau consiste à savoir que les données ont une valeur intrinsèque. En bref, les données peuvent être utilisées pour améliorer les processus ou pour visualiser l’état des travaux sous un meilleur angle, donc par définition, les données ont de la valeur et peu importe leur état! Nous avons rencontré des collègues par le passé qui utilisent cette déclaration pour ainsi éviter de développer leurs processus et leurs pipelines, simplement en étant «heureux comme ils sont». Nous qualifions cela de "passif".



Le deuxième niveau prend en compte l’état des données et en tire des informations. La plupart des entreprises en sont aujourd’hui à ce stade. Si vous examinez attentivement certains CDO, ils remplissent le rôle de gestionnaire de données, en veillant à ce que tout le monde dans l’entreprise reçoive le support adapté à ses besoins: rapports, analyses, etc. Ainsi, en gérant les données, ces CDO annoncent qu'ils tirent parti de la valeur de leurs données puisqu’ils permettent à chaque département d’avoir une meilleure vision et ainsi prendre des décisions commerciales critiques. Ce point de vue est identique à celui d’il y a 20 ans, en utilisant des données de base pour prendre de meilleures décisions. Nous appelons cela le niveau de "puberté".



Le niveau suivant considère les données comme un facilitateur plutôt que comme un outil de support. Il est étonnant de voir combien d'opportunités sont manquées en n'utilisant pas les données comme un atout majeur pour guider la stratégie d'entreprise en fonction de la vision du marché. À ce niveau, le CDO est un élément clé de cette culture et, grâce à un leadership et à un soutien appropriés, il peut montrer aux services métier comment transformer leurs activités et l’entreprise dans son ensemble en utilisant la puissance des données: IA, Big Data Analytics, NLP, Search Analytics, la liste continue ... Le CDO doit fournir les bons conseils, les bons experts et la bonne technologie pour résoudre les problèmes commerciaux. Il doit aussi proposer une meilleure façon d’exploiter les données plutôt que de répondre aux besoins stéréotypés qui sont souvent inappropriés car les besoins sont souvent exprimés par des personnes qui ne disposent pas les compétences adéquates sur le potentiel des données. Nous qualifions ce niveau d’“avancé”.



Le quatrième et dernier niveau est celui des "pionniers"! Chez AIEVE, nous générons directement de l'argent grâce à l'utilisation de données! Qu’y a-t-il de plus précieux pour une entreprise que les revenus? En utilisant la technologie Big Data, AI, NLP et Blockchain, nous utilisons la force combinée des données et des visualisations intuitives et puissantes pour générer un flux de revenus. Les données ont de la valeur pour nous et constituent une valeur concrète. Nous surveillons constamment la valeur que nous générons grâce à l'utilisation de nos tableaux de bord de “war room”. Notre métier, ce sont les données, nous vivons avec les données et nous dormons avec les données! Nous aimons les données!



Alors, à quel stade pensez-vous que votre entreprise se situe? Pensez-vous que vous êtes aussi un pionnier? Comment pourriez-vous prendre des mesures pour libérer tout le potentiel de vos données? Rappelons-nous que nous pouvons toujours faire plus avec nos données, même si nous n’avons défini que quatre niveaux, le monde ne cesse jamais d’évoluer et nous de même. Efforçons-nous d'être toujours les meilleurs dans ce que nous faisons afin de tirer le meilleur parti de nos données pour notre entreprise.