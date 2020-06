Note de recherche : Différencier le Data Catalog, et le Master Data Management (Contenu Premium)

Voici le sommaire de cette note de recherche de 13 pages :



- Introduction

- Qu’est-ce qu’une métadonnée

- Qu’est-ce qu’une donnée de référence

- Le référentiel des données (Data Catalog)

- Le catalogue des données de référence (Master Data Management – MDM)

- Référentiel des données vs MDM : tableau de synthèse

- Points communs entre les deux projets

- Différences entre les deux projets

- En résumé, deux projets complémentaires mais imbriqués ; et leurs outils

- Conclusion

- Liste des éditeurs de logiciels cités dans ce document



Cette note de recherche fait partie des contenus "Premium" que vous pouvez acquérir à l'unité ou sous forme d'abonnement. Offre de lancement : 10 euros, incluant toutes les mises à jour de la note de recherche, sans limite de temps.



Pour l'obtenir immédiatement, cliquez ci-dessous et indiquez votre nom et votre email. Après paiement, vous recevrez le lien vous permettant de télécharger le document.